Реакция на подъем: как в Абхазии восприняли новые цены на хлеб

По решению Кабмина, цена на хлеб в Абхазии поднялась с понедельника 4 февраля. О том, почему мнения потребителей разделились и почему некоторые производители сочли эти меры недостаточными, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Мнение потребителей

С понедельника 4 февраля цена на хлеб в Абхазии поднялась на три рубля. Теперь буханка хлеба (600 граммов - ред.) из пшеничной муки высшего сорта будет стоить 24 рубля, из муки первого сорта – 23 рубля, второго сорта – 22 рубля за буханку.

Для Рауфа, пришедшего за хлебом в один из магазинов Турбазы (микрорайон Сухума - ред.), повышение цен было неожиданностью. Он выложил на прилавок привычную сумму, но ему сообщили, что не хватает, и он принялся искать мелочь в кошельке. Разницу в три рубля считает некритичной.

"Какая разница? Думаю, что это особо не повлияет на мой бюджет", - признался Рауф.

Продавец Анжела говорит, что большинство покупателей реагирует приблизительно так же.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выпечка хлебобулочных изделий

Азамат из Сухума думает, что для нуждающихся даже эти "лишние" три рубля будут существенны. Его мысль подтверждает бюджетник Лаврентий – вроде и немного, но если сложить все "надбавки", то к концу месяца общие расходы для него будут очень заметны.

"По чуть-чуть цены поднимаются на все. Конечно, для нас, бюджетников, это все накладно", - сказал он.

Пенсионерка Тина Маргания стойко приняла новость о повышении стоимости хлеба, но надеется, что в ближайшее время это не повторится.

"Если еще на что-то не поднимутся цены, думаю, продержусь", - поделилась Маргания.

Сухумчанин Нодар Какалия повышение цен на три рубля счел высоким, можно было бы ограничиться двумя рублями.

Столичные магазины принимают хлеб по оптовым ценам – 23 рубля и продают на рубль дороже. Реализатор Амра сожалеет о том, что цены поднялись, но отметила, что покупатели не возмущаются.

Выйти в плюс

Бухгалтер пекарни "Лидер" Елена Бовкун объяснила, что новые цены связаны с повышением цен на муку в России, откуда это сырье импортируется в Абхазию. По старым ценам, отметила она, работали в ноль.

"До увеличения цен, что мы тратили, то мы и получали. Вы же понимаете, что в коммерции такого не должно быть – должна быть хоть какая-то прибыль. Мы запрашивали цену в 26-27 рублей. Правительство пошло навстречу нам и позаботилось о населении, выбрав некую золотую середину", - рассказала Бовкун.

Она добавила, что сегодня стоимость одного килограмма муки высшего сорта в России составляет 21,3 рубля, и еще неизвестно, как долго она останется стабильной. Если цена на импортируемое сырье опустится, то и хлеб в стране может подешеветь, но если поднимется еще больше, то производители снова будут вынуждены просить пересмотреть стоимость хлеба.

Начальник производства фирмы "Золотой колос" Иван Сигеропуло считает повышение на три рубля недостаточным для рентабельности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Продажа хлебобулочных изделий

"Цену на муку подняли на пять рублей, на хлеб – три рубля. Чтобы содержать производство в нормальном рабочем состоянии, необходима рентабельность", - отметил он.

Гильдия хлебопекарей Абхазии в ноябре 2018 года обратилась в Кабинет Министров с просьбой об увеличении цены на хлеб с 21 до 25 рублей.

31 января 2019 года правительство страны установило пошлину на импортируемые хлебобулочные изделия на территорию Абхазии в размере 10%. 2 февраля 2019 года Кабмин республики опубликовал сообщение о повышении цены на хлеб с 4 февраля.