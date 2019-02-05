Тайбоксеры из Абхазии получили путевки на Чемпионат и Первенство России

Чемпионат и Первенство Центрального и Северо-западного федеральных округов России по тайскому боксу проходят с 3 по 7 февраля в Курске.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Суламита Цкуя и Леон Амичба прошли в финал и полуфинал соревнований по тайскому боксу в Курске, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.

© Foto / Теймураз Гергедава Полный комплект: Абхазия взяла призы на турнире по тайскому боксу в Сочи

"Амичба Леон прошел в финал, в результате чего получил путевку на Первенство России по тайскому боксу. Суламита Цкуя прошла в полуфинал и получила путевку на Чемпионат России. Это дает шанс попасть на Чемпионаты мира и Европы", - сказал Гергедава.

Он добавил, что во вторник 5 февраля в полуфинале соревнований в Курсе должен выступить еще один спортсмен из Абхазии Давид Амичба. В случае победы у него тоже появится возможность участвовать в Первенстве России по тайскому боксу.

Помимо этого, отметил Гергедава, победители чемпионата в Курске в возрасте до 18 лет получат звание мастеров спорта, а несовершеннолетние спортсмены станут кандидатами в мастера спорта.

"Результаты хорошие, и еще важно то, что мы договорились с областной и Федерацией тайского бокса России о том, чтобы в протоколах указывали не только область, за которую мы боксируем. То есть, пишут "Брянск-Абхазия", - объяснил Гергедава.

По словам президента Федерации тайского бокса Абхазии, уровень подготовки соперников на достаточно высоком уровне, и каждая победа спортсменов из Абхазии дается им нелегко.

Всего на Чемпионате и Первенстве по тайскому боксу в Курск съедутся около 300 спортсменов из 21 региона Российской Федерации.