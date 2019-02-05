Каратисты из Абхазии взяли шесть медалей на фестивале единоборств в России

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Три золота и три бронзы завоевали молодые каратисты из Абхазии на фестивале спортивных единоборств и боевых искусств в Московской области, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

"Наша команда состояла из шести спортсменов, и все они завоевали медали. Золото взяли Эрик и Артур Ходжаян, Дмитрий Адлейба, Тимур Бутба. Третье место заняли Альберт Керакесян и София Авидзба. Всего на этих соревнованиях было более 300 участников из различных регионов России. Надо отметить, что уровень технической подготовки соперников был высоким", - сказал Адлейба.

Адлейба добавил, что молодые абхазские спортсмены вернулись из России в отличном настроении, а завоеванные медали станут хорошим стимулом в подготовке к предстоящему "Отрытому кубку Сибири", который пройдет с 22 по 26 февраля в Барнауле.

Спортивный фестиваль проходил под эгидой Российского союза православных единоборцев, проводится с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа Токийского, митрополита всея Японии Даниила. Впервые он был организован в 2011 году в поддержку пострадавшим во время землетрясения в Японии. С тех пор он стал проводится ежегодно. Абхазия в нем принимает участие в шестой раз. Среди участников фестиваля спортсмены из различных регионов России, Донецкой и Луганской народных республик.