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Каратисты из Абхазии взяли шесть медалей на фестивале единоборств в России

© Foto/ karate
В Абхазии
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Каратисты из Абхазии приняли участие в IX Открытом фестивале спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского" в городе Пушкино Московской области.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Три золота и три бронзы завоевали молодые каратисты из Абхазии на фестивале спортивных единоборств и боевых искусств в Московской области, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

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"Наша команда состояла из шести спортсменов, и все они завоевали медали. Золото взяли Эрик и Артур Ходжаян, Дмитрий Адлейба, Тимур Бутба. Третье место заняли Альберт Керакесян и София Авидзба. Всего на этих соревнованиях было более 300 участников из различных регионов России. Надо отметить, что уровень технической подготовки соперников был высоким", - сказал Адлейба.

Адлейба добавил, что молодые абхазские спортсмены вернулись из России в отличном настроении, а завоеванные медали станут хорошим стимулом в подготовке к предстоящему "Отрытому кубку Сибири", который пройдет с 22 по 26 февраля в Барнауле.

Спортивный фестиваль проходил под эгидой Российского союза православных единоборцев, проводится с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа Токийского, митрополита всея Японии Даниила. Впервые он был организован в 2011 году в поддержку пострадавшим во время землетрясения в Японии. С тех пор он стал проводится ежегодно. Абхазия в нем принимает участие в шестой раз. Среди участников фестиваля спортсмены из различных регионов России, Донецкой и Луганской народных республик.

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Теги:
Россия, каратэ, Абхазия


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