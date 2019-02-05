СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские охотники застрелили леопарда в Кодорском ущелье, когда пойманный в капкан зверь попытался наброситься на них, сообщил корреспонденту Sputnik профессор Кавказского государственного природного заповедника имени Шапошникова Анатолий Кудактин.

"Около недели назад из Абхазии нас известили, что в горах убили леопарда. Местные жители решили проверить капкан, леопард попытался наброситься на них, тогда ребята и застрелили его", – рассказал подробности Кудактин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Это Виктория: история "президентского" леопарда и абхазских крестьян

Первые переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу сочинским природным заповедником для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года в рамках программы, инициированной Владимиром Путиным в 2009 году.

По словам Кудактина, пока неизвестно, в горах Абхазии убили сочинского леопарда или дикого. Анализы убитого зверя отправили в Москву на экспертизу.

"Пока говорить об этом рано. Возможно, это был дикий леопард. Дело в том, что в Кодорском ущелье два года назад видели леопарда, самку с детьми. Конкретнее будем говорить после результатов анализов. Панику пока поднимать не стоит, хотя погиб очень редкий зверь. В любом случае печальный факт", – добавил профессор Сочинского заповедника.

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Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Первыми переднеазиатскими леопардами, которых выпустили в дикую природу, были самцы Ахун, Килли и самка Виктория. Последняя была поймана в абхазском селе Лыхны в ноябре 2017 года и возвращена в Россию. Через три недели после того как ее снова вернули в дикую природу, она была найдена мертвой в горах. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается и занесен в Красную книгу как вымирающий.