Убитый в Абхазии леопард был из программы восстановления популяции

Эксперты ИПЭЭ Российской академии наук подтвердили, что убитое в Абхазии животное - это леопард Килли, выпущенный в дикую природу в июле 2016 года в рамках Программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Самец краснокнижного переднеазиатского леопарда, убитый в Гулрыпшском районе Абхазии, был выпущен в дикую природу 15 июля 2016 года в рамках российской государственной Программы по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Эксперты ИПЭЭ Российской академии наук подтвердили, что это леопард Килли, сравнив узоры пятен погибшего леопарда с имеющимися паспортами животных, выпущенных на территории кавказского заповедника, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

По данным организации, Килли попал в ловушку еще 27 января.

"К моменту его находки зажатая лапа почти отмерла, в попытках освободиться хищник ее практически отгрыз, однако оставался живым. Местные жители приняли леопарда за мертвого, однако при попытке высвободить его из капкана раненый хищник попытался защититься. Вместо того, чтобы сообщить о раненом животном в Государственный комитет по экологии и охране природы, охотники просто застрелили обездвиженного леопарда. Также, по предварительным данным, с него сняли шкуру, а останки бросили на месте", - говорится в сообщении организации.

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России выразили надежду, что правоохранительные органы Абхазии и Государственный комитет по экологии и охране природы расследуют совершенное убийство леопарда, а злоумышленники получат справедливое наказание.

Это не первый случай, когда леопард, выпущенный в дикую природу по программе восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе, забрел в Абхазию.

В ноябре 2017 года житель села Лыхны Гудаутского района поймал в своем саду воровавшую кур самку переднеазиатского леопарда Викторию, которую вместе с самцами Килли и Ахун выпустили в середине июля 2016 года.

Викторию передали в сочинский Центр восстановления леопарда на Кавказе. Тогда поймавшему леопарда и еще нескольким жителям села Лыхны вручили благодарственные письма от имени министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского и памятные грамоты Всемирного фонда дикой природы.

Позже самку снова выпустили в дикую природу, однако уже через три недели ее нашли мертвой на территории Кавказского заповедника.

Во всех государствах, на территории которых обитает переднеазиатский леопард, он находится под охраной. Охота на краснокнижное животное является уголовным преступлением. В Абхазии добыча переднеазиатского леопарда попадает под 256 статью Уголовного кодекса республики – незаконная охота.

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На сегодняшний день в дикой природе российского Кавказа осталось всего четыре особи переднеазиатского леопарда, подготовленных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка.