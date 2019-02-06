Выплаты из прошлого: как в Абхазии возвращают советские вклады

О том, какие изменения внес Кабинет министров Абхазии в проект постановления "О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2019 году" и что нужно сделать, чтобы получить компенсацию в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

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О чем постановление

Кабинет Министров Абхазии внес изменения в проект постановления "О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2019 году" на заседании 31 января. Постановление определяет, что компенсационные выплаты Сбербанка получат люди, родившиеся до 1990 года включительно, и наследники граждан, родившихся до 1990 года включительно.

Руководитель рабочей группы по регистрации компенсационных выплат и секретарь комиссии по выплатам Лиана Лакоба в интервью Sputnik напомнила, что в 1998 году президент подписал Указ "О мерах по возобновлению деятельности Сберегательного банка Республики Абхазия", пункт 8 которого гласит, что государство берет на себя обязательства Сбербанка СССР по вкладам и ценным бумагам населения, которые были сделаны до 14 августа 1992 года.

"С 1 апреля 2003-го по 20 января 2004 года Сбербанк Абхазии проводил регистрацию по довоенным вкладам, которые были сделаны до 14 августа 1992 года. Далее, в 2010 году, Кабинет Министров принял решение, которое устанавливало порядок использования средств в республиканском бюджете на компенсационные выплаты", - сказала Лакоба.

Затем были установлены категории, которым выплачивались деньги по сберегательным вкладам, говорит она. В связи с многочисленными обращениями граждан, которые не успели зарегистрировать свои вклады в установленные сроки, в 2012 году была проведена дополнительная регистрация по довоенным сберегательным книжкам.

"С 2011 по 2018 год из Республиканского бюджета была осуществлена выплата по сберегательным вкладам на сумму около 170 миллионов рублей", - отметила она.

На последнем заседании Кабинета Министров, было принято постановление, в котором говорится, что вклады могут получить граждане, родившиеся до 1990 года, и их наследники.

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"Это касается и ранее зарегистрированных вкладов и тех, что были зарегистрированы с 2003 по 2004 год. Последняя регистрация была в 2015 году и продлилась буквально несколько месяцев, пока нет решения, но мы ждем, что будет еще регистрация по сберегательным книжкам в дальнейшем, так как многие граждане не прошли ее", - отметила Лакоба.

Куда обращаться

Граждане, которые зарегистрировали свои вклады в Сбербанк в 2003-2004 годах могут обращаться по месту жительства в администрации городов и районов с полным пакетом документов: общегражданский паспорт нового образца, чек (документ о регистрации – ред.), сообщила Лиана Лакоба.

С 2011 года по 2018 год из республиканского бюджета компенсационные выплаты получили около 12 тысяч человек.

"На сегодняшний день у нас в обработке находится 700 заявлений граждан, которым мы должны выплатить по зарегистрированным вкладам, около 12 миллионов рублей мы должны освоить, планируем завершить выплаты в этом году", - подчеркнула она.

Речь идет о людях, которые зарегистрировали свои вклады в 2003, 2012 и 2015 годах. Однако, заметила Лиана Лакоба, выплаты получат не все сразу, а поэтапно.

"Сначала будут выплаты по чекам 2003 года, затем гражданам, которые прошли регистрацию в 2012 и 2015 годах", - отметила Лакоба.

Выплаты определяются по коэффициенту один к одному, то есть какую сумму вложили в Сбербанк, такую и получают люди, то есть, если человек вложил 10 тысяч рублей в Сбербанк, то сейчас он может получить эту же сумму.