Из "нефильтрованной" Дранды в "Сказку": по Гулрыпшскому району, часть вторая

О том, чем дышат жители одного из районов в Дранде, почему гулрыпшские спортсмены "проваливаются" на тренировках и в какой "Сказке" живут агудзерские дети, читайте во второй части материала корреспондента Sputnik из Гулрыпшского района.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Запах из дома

В солнечный день жители многоэтажек на улице Первая ДСК (район в поселке Дранда – ред.) собрались во дворе. Но "нежиться" на солнце нет ни времени, ни желания. Своими силами соседи пытаются "закупорить" запах из канализации, которую прорвало после небольшого дождя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Многоэтажеки на улице Первая ДСК

"Вы думаете, это только сейчас произошло? Это проблема существует уже 25 лет. И все это время мы пытаемся решить ее самостоятельно. Никому это не сдалось, иногда только приезжают, делают вид, что очищают канализацию, но через неделю или месяц все повторяется", - возмущается житель одного из домов Эрик Квасия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двор

При виде журналистов двор быстро заполнился. Комментарии "сыпались" даже из окон последних этажей. Жители решили не ограничиваться рассказами и заставили спуститься в подвалы. Запах гнилых труб смешался с "ароматом" мусора и отходов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Затопленный подвал дома

"Вот, видите, что творится. А ведь мы этим дышим каждый день. В лифтах уже чуть ли не завелись крокодилы. Я удивляюсь, как еще не заболели дети, которые живут на первых этажах", - рассказала соседка Квасия.

У каждого подъезда в этих домах стоят железные ящики, на многих висит замок. Это насосы, отдельный на каждую квартиру. Всего на улице их больше полусотни. В ДСК добрый сосед делится не паролем от вай-фая, а мотором для накачки воды, шутят соседи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Надпись на стене одного из домов

"Под нами протекает река Кодор. Мы пускаем вниз пятиметровую трубу, так и добываем воду. О напоре мы уже не говорим, и так понятно, что он слабый. Но представьте, что здесь у нас стоят водокачки и в двух метрах протекает канализация. Как пить эту воду?" - негодует Квасия.

Пить здешнюю воду опасно. Во время дождей она меняет привычный цвет на ржавый.

Власти пытались решить проблему. В нескольких километрах от поселка была построена насосная станция с фильтрами, и даже проведены трубы к подъездам, но чистая вода так и не появилась.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мотор в железном ящике качающий воду в квартиры жителей дома

"Нам говорят, что в этих многоэтажках никто не живет, какой смысл протягивать туда воду? Конечно, никто не станет в них жить, если нет ни воды, ни нормального света и прорывает канализацию", - считают жители ДСК.

По словам главы администрации Гулрыпшского района Аслана Барателия, власти планируют построить колодец для стоков в 170 метрах от ДСК.

"Если экологи скажут нам, что туда можно будет сливать и отходы не будут попадать в Кодор, а от него в море, то вопрос будет решен. Если это окажется невозможным, то мы включим вопрос об очищении канализации и постройки колодца в другом месте в план по развитию района на 2020-2022 годы в рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии", - объяснил он.

"Бездонный" спорт

Но, как оказалось, Инвестпрограмма в Гулрыпше не всегда гарантия качества. В апреле 2014 года благодаря ей в поселке был отремонтирован спортивный комплекс. В современном двухэтажном здании должны были заниматься будущие баскетболисты, волейболисты и футболисты. Через год выяснилось, что бегать с мячом там опасно – можно провалиться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спортивный комплекс в Агудзере

"Вот смотрите, что здесь творится, - показывает директор спорткомплекса Мурман Какубава, – полы сгнили, и так по всему залу. А ведь он был рассчитан на четыре вида спорта – волейбол, баскетбол, футбол и каратэ. Мы только начали собирать команды, дети проявили инициативу, и вот так вышло. Мы даже толком не успели провести игры".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сгнивший пол спортивного зала

Ходить по залу действительно опасно, пол "гуляет" под ногами. Своими силами администрация спорткомплекса попыталась залатать дыры, но все безуспешно.

Сейчас футболисты Гулрыпшского района играют на улице, каратисты остались в аварийном зале, команды по баскетболу и волейболу кочуют из одного школьного спортзала в другой. Повезло только боксерам, они тренируются на первом этаже.

"Все остальное, кроме игрового зала, целое и в хорошем состоянии. А верхний этаж, видимо, нужно было срочно сдать. Вот так и получилось", - считает Какубава.

По словам директора, руководство спорткомплекса несколько раз обращалось за помощью к республиканским властям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Протекающая крыша

"К нам уже четыре раза за все это время приезжали премьеры (премьер-министры Абхазии – ред.). Смотрели, говорили, что надо решить вопрос. Но, как вы видите, ничего не меняется", - сказал он.

По словам начальника Госуправления Абхазии по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп, объект был сдан не в 2014, а в 2013 году. Генеральным подрядчиком выступила Госкомпания "Абхазстрой". Согласно плану строительных работ, спорткомплекс должен был быть сдан в майе 2013 года, но по факту работы завершились намного раньше - в феврале.

"Из-за того что работы были проведены быстро, доски не полностью просохли, и в игровом зале появился грибок. Сейчас, насколько я знаю, никаких работ в зале не проводится. По договору срок гарантии составлял два года. Это время он простоял в нормальном состоянии, грибок появился только после истечения срока гарантии", - объяснила она.

Год в "Сказке"

Перед возвращением в Сухум мы попали в "Сказку". Новый детский сад в Агудзере работает уже год и полностью соответствует своему названию. На входе непременно попросят надеть бахилы. На стене расписание, меню и даже "родительская почта".

© Sputnik / Томас Тхайцук Детский сад в Агудзере

"Зафиксируйте, пожалуйста. Хоть мы и новенькие в своем деле, но такого ни у кого нет", - хвастается директор детсада Людмила Чкотуа и провожает нас на кухню.

Мы заглянули в детские спальни. Попали как раз к тихому часу. Фотокорреспондент не удержался от пары снимков. Казалось, что в царящей тишине затвор щелкал просто оглушительно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тихий час в саду

"Только тихо, не будите. Пусть спят, так положено по режиму", - шепотом, но настойчиво остановили съемку воспитатели.

Пока дети спят, повар Ольга готовит полдник. Сегодня кисель, печенье и конфеты.

"Прихожу я к восьми утра и начинаю готовить. Вот сегодня, к примеру, на завтрак у нас была манная каша, чай с лимоном и хлеб с повидлом. На второе – свекольный суп и тушеная капуста с мясом", - перечисляет повар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Повар Ольга готовит полдник для детей

Детский сад рассчитан на 145 человек, ходят в него 186, но места в "Сказке" хватает всем.

"Мы все заранее предусмотрели. На 40 детей мы сейчас получили кроватки, одеяла, мебель, посуду. Если посещаемость будет большая, у нас проблем не будет", - объяснила руководитель.

Очередь в детский сад, по словам директора, родители занимают заранее. Многие пишут заявление, когда малышам нет еще и года.

Сейчас работает шесть групп – три абхазские и три русские. Для каждой выделены отдельные помещения с игровой зоной, спальнями и санузлами. Пока мы беседовали с директором, дети успели проснуться и шумно перекусывали.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети делают зарядку

Время зарядки. Воспитательница ставит детей в ряд и просит повторять за ней. После упражнений начинается репетиция к 8 Марта: разучивают стихи, песни, а шестилетняя Саломея Ломия приготовила маме восточный танец. Это ее последний год в "Сказке", осенью девочка пойдет в первый класс.

© Sputnik / Томас Тхайцук Обед в столовой

"Но я совсем не хочу уходить отсюда. Мы здесь играем, занимаемся математикой, физкультурой, нам читают, и здесь все мои друзья. Когда утром меня приводит мама, я совсем не плачу, а вечером уходить не хочу", - призналась Саломея.

© Sputnik / Томас Тхайцук Игровая площадка

Младшая группа оказалась менее разговорчивой. К нашему приходу воспитанники как раз расправились с конфетами и кто-то уже в слезах звал маму. Волнения улеглись на свежем воздухе. Группа вышла на прогулку. Здесь у ребят есть площадка для игр и настоящий фруктовый сад. Силами сотрудников и родителей высадили саженцы фейхоа. Уже к следующему году дети будут пить компот из собственных фруктов.