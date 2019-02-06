Добыча нефти в Абхазии стала предметом разговора в Общественной палате

Возможность добычи углеводородов у берегов и на территории Абхазии, разведку месторождений и активность нефтяных компаний в республике обсудили в Общественной палате Абхазии в среду 6 января.

Свое мнение о том, какие риски и выгоды несет добыча нефти в Абхазии, высказали экологи, госчиновники и депутаты, читайте подробности в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Экология

В марте 2010 года рабочая группа Общественной палаты вынесла свою резолюцию по вопросу добычи нефти в Абхазии. Было четыре рекомендации: Государственной экологической службе оценить влияние такой деятельности на окружающую среду и разработать меры по снижению негативного воздействия; Народному Собранию страны подготовить нормативную базу проведения разведывательных работ; разработать проект закона об охране окружающей среды и недр; Общественной палате возложить контроль этого процесса на себя.

Экологи, как утверждает директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, благодаря исследованиям "Роснефти" на лицензионном участке на Гудаутском шельфе площадью свыше трех тысяч квадратных километров, почти за десять лет получили уникальный материал об экосистеме. Это беспрецедентные данные, так как никогда раньше подобные исследования не проводились, подчеркнул он.

"Этот процесс продолжается до сих пор, потому что по условиям лицензионного соглашения, обязательна экологическая, ежегодная, всесезонная съемка, которая охватывает все части экосистемы - это птицы, дельфины, планктоны, рыбы, а также вся гидрохимия по слоям с нулевого уровня и до 1400 метров в глубину. Это колоссальный объем данных", - сказал Дбар.

Этот проект, уверен он, дает колоссальный объем информации, на основании которой в любой момент можно отследить изменения экосистемы в море. Дальше этого работы нефтяной компании не продвинулись, и даже эти работы могут остановиться, если соглашение будет разорвано и российская компания лишится лицензии. Дбар надеется, что этого не произойдет и абхазские ученые не потеряют доступ к полезным и важным данным.

Эколог отметил, что наиболее перспективные участки по добыче нефти в Черном море находятся за пределами территориальных вод Абхазии на расстоянии 40-45 километров от ее побережья. Благодаря этому, считает он, республика фактически получила возможность расширить свою экономическую зону на Черном море и заявить о своих интересах на шельфе.

© Sputnik / Бадри Есиава Обсуждение вопроса добычи нефти в общественной палате

Роман Дбар уверен, что "Роснефть" – крупная и серьезная компания с большим опытом по всему миру, она признана компанией, которая придерживается высоких экологических стандартов.

"Когда изначально заключался этот договор, краеугольным камнем этого соглашения было то, что идет речь об экологически чувствительном регионе, что связано не только с нашей страной. Побережье Черного моря также является очень важным с рекреационной точки зрения побережьем России", - сказал Дбар.

Сегодня ставить вопрос о непосредственной добыче нефти в Абхазии рано. Сначала необходимо выяснить запасы, качество и рентабельность. Нефть в Абхазии, по словам эколога, ищут с 1948 года, и было пробурено на территории республики несколько сот скважин.

Выгода Абхазии

Министр экономики Адгур Ардзинба подробно рассказал о договорах, подписанных между правительством страны и компаниями по добыче нефти. В апреле 2013 года ООО "РН-Шельф Абхазии" (дочернее предприятие "Роснфеть" - ред.) от правительства республики получила право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Гудаутском участке акватории Черного моря сроком на 45 лет. На геологическую разведку отводилось пять лет.

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK Хаджимба о добыче нефти: стоять с "ведром" у каждой скважины не получится

В июне 2015 года в распоряжение Кабмина страны внесли корректировки и продлили сроки этих работ. Было подписано дополнительное соглашение и внесены изменения в распоряжение правительства в декабре 2017 года.

"Эти пять лет, которые были отведены на геолого-разведывательные работы, как вы понимаете, истекали, и компания обратилась с предложением о продлении срока. Общий срок остался тем же", - уточнил Ардзинба.

Известно что, "Роснефть" не единственная компания, которая претендует на разработку залежей нефти в Абхазии. В мае 2014 года правительство предоставило право компании ООО "АпсныОйл" на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территориях Очамчырского, Ткуарчалского, Галского районов и в восточной части акватории Черного моря у берегов Абхазии. В марте 2018 года "АпсныОйл" продлевает деятельность, так как она не уложилась в отведенные сроки. Все эти нормативные акты были приняты в соответствии с законом Абхазии "О недрах" от 2004 года, уточнил Ардзинба.

"В соответствии с этим законом подписываются лицензионные договоры, которых на сегодняшний день сотни. Практически во всех них собственность на добытое сырье переходит на держателя лицензии. При этом оплачиваются прямые, косвенные и специальные налоги на добычу полезных ископаемых", - сообщил министр.

Добытые ресурсы могут находиться в республиканской, местной, частной и в иной форме собственности. Налог на добычу полезных ископаемых колеблется от 15% до 25% от общей стоимости сырья, но по каким конкретно ставкам будут рассчитываться за нефть в Абхазии, если ее станут добывать, пока не определено. Помимо этого налога, также будут взиматься налоги на прибыль, имущество и с доходов физических лиц. Ардзинба считает, что налоговая ставка по добытой нефти на суше должны быть в разы больше, так как работы там обходятся дешевле, нежели в морской зоне. Но в первую очередь государство должно знать, какими объемами сырья оно обладает.

Ардзинба также объяснил, какие последствия могут быть, если Абхазия безо всяких на это весомых оснований разорвет соглашения с нефтяными компаниями. Это, по его словам, приведет к судебным тяжбам и вынужденным компенсациям.

Министр опроверг слухи о том, что в Галском районе из одной законсервированной скважины, пробуренной еще в период СССР, идет добыча нефти.

Абхазским черным золотом также заинтересовалось одно из предприятий Татарстана "TNG-АлГИС", которое планирует провести геофизические работы в республике. Компания обратилась в Минэкономики, заказчиком выступает "АпсныОйл", а генподрядчиком волгоградское "Нижневолжское управление ремонта скважин".

Нефть в игре

По мнению члена Общественной палаты Мананы Гургулия, тема добычи нефти, как и многие другие, сегодня в Абхазии политизируется. Кто-то действительно переживает за судьбу страны, но есть и те, кто пытается на этом набрать политические очки. При этом граждане Абхазии не видят полной и объективной картины.

С этой точкой зрения согласился и министр экономики страны Адгур Ардзинба, который назвал всю полемику вокруг темы о добыче нефти в республике политической игрой.

Претензию правительству выразил член палаты Руслан Хашиг, который возмутился, что Кабмин не проинформировал население страны о планируемом подписании договоров с иностранными компаниями и о последующей пролонгации соглашений, что породило много слухов в обществе.

Представитель инициативной группы по вопросам добычи нефти Илья Шадания считает условия ущербными, в частности, налоговая ставка в размере от 15% до 25% не выгодна. По его мнению, было бы целесообразнее ее поднять до 80-85%.

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Такие вопросы, как добыча нефти, должны быть максимально прозрачными и понятными для общества, уверен член Общественной палаты Аслан Барциц. Он призвал всех отбросить эмоции и сконцентрироваться на решении острых для государства проблем.