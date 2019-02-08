Вода по вызову и школа ремонта: немного о жизни в Гудауте

О том, почему жители Гудауты покупают резервуары для воды, когда в село Мгудзырхуа придет чистая вода и какие планы строят работники лыхненской школы имени Платона Шакрыл, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Гудаутский район никогда не считался депрессивным, но проблем здесь, как и в других районах Абхазии было хоть отбавляй. В 2018 году городу выделили миллиард на благоустройство.

По объездной въезжаем в Гудауту. На развилке встречает знак "Дорожные работы". Минуя крутой поворот, попадаем в центр – проспект Героев, который резко контрастирует с остальной частью. В 2018 году на этой улице завершили все ремонтные работы и проложили асфальт. Благоустроили и улицу Дзидзария. C другими же улицами – 4 Марта и Ардзинба, которые планировали заасфальтировать до конца 2018 года, – не управились.

"К концу 2018 года на этих улицах уже были сделаны ливневые канализации, бордюры. Но прокладку асфальта пришлось отложить из-за погодных условий", – объясняет замначальника Управления капитального строительства Абхазии Демир Гамисония.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по восстановлению дорог

У парка Ленина сворачиваем на улицу Отырба, которую местные по старой памяти называют улицей Тургенева. Здесь асфальт не предусмотрен даже в планах, но будет новый водопровод. Жители улицы два десятка лет не знали регулярного водоснабжения. Городские службы несколько лет назад наладили подачу воды, но с перебоями.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по восстановлению водоснабжения

"Я даже помню время, когда мы, как в старину, ведрами таскали воду. Сегодня у нас проблем с водой нет", – рассказывает жительница улицы Анжела и настоятельно приглашает в бельэтажный дом с пристройкой, но от приглашения отказываемся.

Пять лет назад Анжела решила поставить в доме емкость для воды вместимостью три кубометра, чтобы решить проблему с водой. Этого семье из пяти человек и даже отдыхающим, которых принимают летом, хватает примерно дня на четыре.

© Sputnik / Томас Тхайцук Емкость для воды в одном из частных домов Гудауты

"Когда вода идет, мы заполняем бак, а затем моторчик качает воду в дом, – объясняет нехитрую систему автономного водоснабжения Анжела. – Уже около пяти лет так и живем. Без этого никак".

По словам Анжелы, многие жители улицы так же, как она, поставили у себя дома емкости для воды.

"Сами, кто смог поставить бак, поставили. Синие, красные, фиолетовые, какие только хотите, баки стоят, – улыбается Анжела. – Конечно, нас радует, что прокладывают новые трубы. Обещают в течение года наладить бесперебойное водоснабжение, мы этого ждем. Если даже постоянно будет вода, баки свои все равно не будем убирать, на всякий случай".

Жители улицы Лакоба настроены менее оптимистично. Здесь пару дней назад строители случайно задели старый водопровод. Улицу подтопило.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по восстановлению канализации

"Что тут сказать? Жаловаться мы не жалуемся, понимаем, что что-то делается нам же во благо, но было неприятно. Вся улица в воде. На углу прямо они копали, и труба у них лопнула, вода пошла по всей улице. Сейчас вода не идет, видимо, залатали трубу. Обещают до конца года запустить новый водопровод, но не очень-то верится в это. Сегодня работают, завтра их нет", – сетует пенсионерка Ольга.

Цена воды

В селе Мгудзырхуа проблема с водой еще с советских времен. Водопровод дошел только до прибрежной части. Остальная половина села справляется как может. У небольшого магазина встречаем темноволосую женщину среднего роста по имени Клава. Она приглашает к колодцу, который выкопали рядом с домом. Вода в нем есть, но непитьевая.

"Положение у нас плачевное. Мы здесь живем уже 40 лет, и все это время у нас нет воды. Вырыли колодец, но вода не для питья. Мы эту воду используем только для мытья посуды, стирки вещей, но пить ее нельзя", – черпает ковшиком воду из ведра и показывает – мутная.

© Sputnik / Томас Тхайцук Колодец во дворе дома одного из жителей села

Семье Клавы приходится каждые 10 дней вызывать водовоз с питьевой водой. Такое удовольствие обходится в полторы тысячи рублей за пять кубометров воды. Но не все сельчане могут себе такое позволить. Нанули Лейба живет примерно в двухстах метрах от Клавы.

С хозяйкой встречаемся возле колодца, у которого она поставила небольшой столик. Здесь Нанули в тазике моет посуду.

Несколько лет назад она выкопала колодец в надежде, что вода будет пригодной для питья. Но ничего не вышло. Вода мутная.

У семейства нет возможности заказывать водовозку. Внуки Нанули ездят к источнику и набирают запас воды. Так каждый день.

"Если нет ни машины, ни денег на водовоз, то получается, что нужно перестать пить воду, – отчаянно разводит руками женщина. – Вот такая бедственная ситуация из-за воды. Когда идет дождь, мы ставим ведра, наполняем их, потому что дождевая вода чище, чем та, что у нас в колодце. Но есть и те, у кого даже колодца нет. Они, как в старину, идут к водоемам и в ведрах приносят воду. Нас постоянно обнадеживают, что дадут воду, но начинают что-то делать и перестают".

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по восстановлению канализации

В Управлении капитального строительства Абхазии рассказали, что трубы в Мгудзырхуа уже стали прокладывать, но работы затянутся до конца этого года.

"Все упирается в финансирование, которое привязано к проекту. До 30 марта стоит работа с проектной документацией. Как только разберемся с ней, мы продолжим работы по прокладке водопровода. Надеюсь, что жители села побыстрее получат воду. Точные сроки, к сожалению, не можем пока обозначить", – отметил замначальника Управления капитального строительства Абхазии Демир Гамисония.

Школа ремонта

В лыхненской школе с 2017 года идет ремонт. Новые кованые ворота, аккуратный гладкий фасад. Уже ничто не напоминает, что еще два года назад здесь были обшарпанные стены и разбитые окна, из которых торчали дымовые трубы от дровяных печек.

Директор Изольда Чичба предлагает пройти внутрь, где сейчас стелют пол. На первом этаже встречаем группу мастеров, которые кладут керамическую плитку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Процесс ремонта в лыхненской школе

Проходим во временный кабинет прораба Игоря Цементия. Визит журналистов стал неожиданным. Вместе с прорабом осматриваем школу.

"Пройдемте во внутренний дворик, – начинает экскурсию Игорь Цементия. – Здесь мы уложили брусчатку и сделали место для клумбы. После войны внутренний дворик не использовался. Но он был предусмотрен по проекту".

© Sputnik / Томас Тхайцук Процесс ремонта в лыхненской школе

Вместе с Игорем Цементия поднимаемся по лестнице на второй этаж. Здесь работы временно приостановлены. Финансирования с нового года не было.

"Здесь, как и везде в коридорах, положили керамическую плитку, в классах же дощатый пол. Но здесь не везде успели положить пол. Ждем еще 50 миллионов, которые мы должны освоить до июня. Авансом хотя бы 30 % суммы должны были дать, но пока ничего не дали. Мы по большому счету ведем какие-то работы, но без денег ", – объясняет прораб.

CC0 Процесс ремонта в лыхненской школе

На третьем и четвертом этажах уже положили пол. Остается только покраска стен. Но это уже в последнюю очередь.

"Остаются еще пищеблок и очистные сооружения. Туалеты предусмотрены не только в главном корпусе, но и на улице. Но здесь возникла одна проблема. В смете для локального очистного сооружения заложили один миллион рублей. Но здесь нужны полноценные очистные сооружения. Иначе администрации школы каждые пятнадцать дней будет сталкиваться с проблемой с очистными сооружениями. Здесь вокруг целый микрорайон. Сюда круглый год в храм приезжают туристы, они все ходят в туалет, который находится во дворе школы. Сейчас местное население обратилось к президенту, чтобы недостающие деньги изыскал. Если он выделит их, то мы построим хорошие очистные сооружения, и проблем у руководства школы не будет", – отметил прораб.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт актового зала школы

Подрядчик собирается сдать объект уже в июне этого года. Работники школы уже строят планы. После открытия, по словам директора школы Изольды Чичба, введут кабинетную систему, каждый класс будет оборудован всем необходимым: картами, глобусами, таблицами, проекторами. С нового учебного года хотят открыть кабинет изобразительного искусства, которого раньше не было.

"У нас в школе есть бесплатный вай-фай, который нам установил наш бывший ученик, мы в интернете находим современные подходы к преподаванию, интересные познавательные видео для детей и все это используем на уроках. Так что все учителя в предвкушении", – делится планами директор школы.

Сейчас в лыхненской школе учатся всего 120 человек. Но после ремонта Изольда Чичба надеется, что учеников будет намного больше.