Абхазские тайбоксеры взяли два "серебра" и "бронзу" на чемпионате в Курске

Финал Чемпионата и Первенства Центрального и Западно-Сибирского федерального округов России по тайскому боксу состоялся в Курске в четверг 7 февраля.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазские спортсмены Давид Амичба, Суламита Дзкуя и Леон Амичба стали призерами Чемпионата и Первенства Центрального и Западно-Сибирского федеральных округов России по тайскому боксу, рассказал Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.

© Foto / предоставлено Теймуразом Гергедава Тайбоксеры из Абхазии получили путевки на Чемпионат и Первенство России

В финале чемпионата Давид и Леон Амичба взяли вторые места, "бронза" досталась Суламите Дзкуя. Призовые места дали тайбоксерам право на участие в Чемпионате и Первенстве России по тайскому боксу, который состоится в Перми с 27 по 31 марта.

"Кроме того, Суламита Дзкуя выполнила нормативы для присвоения звания кандидата в мастера спорта. Она провела два боя — с кандидатом в мастера спорта и с мастером спорта по тайскому боксу. А если бы она выиграла турнир, то получила бы мастера спорта России по тайскому боксу. Сейчас мы ждем протоколы соревнований и надеемся, что ей будет присвоено заслуженное звание", — рассказал президент Федерации тайского бокса Абхазии.

По словам Гергедава, в планах у спортсменов подготовка к предстоящему Чемпионату и Первенству России, но до этого боксерам предстоит проявить себя на чемпионате Краснодарского края, который состоится в марте.