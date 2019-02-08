Двинянин о транзите грузов через Абхазию: это не будет плохо для республики

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин прокомментировал первое заседание России и Грузии в Женеве по соглашению "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами".

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин положительно оценил возможное появление торгового транзита через территорию республики. Об этом он заявил на пресс-конференции в Sputnik в пятницу 8 февраля.

"Однозначно, это не будет плохо для Абхазии. Данное соглашение не затрагивает третьи стороны, то есть имеется в виду Абхазию и Южную Осетию. Речь идет лишь о территориях Грузии и Российской Федерации, где предполагается установить таможенные посты, которые вели бы мониторинг передвижения товаров, следующих из России в направлении Грузии и из Грузии в Россию", - сказал он.

При этом российский посол считает, что до практического осуществления мониторинга грузов между Россией и Грузией еще пройдет немало времени.

В Женеве 6 февраля состоялось первое заседание трехстороннего наблюдательного комитета по реализации соглашения между правительствами России и Грузии "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами".

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"Это первая встреча трехстороннего комитета, которая не затрагивает интересы Абхазии. Я считаю, что и специалистам, и народу Абхазии не стоит беспокоиться об этом соглашении, поскольку там ничего не говорится об абхазских товарах", - сказал посол.

По словам посла, не стоит забывать о политических вещах, так как прежде чем открыть транзитную дорогу через Абхазию, Грузия должна признать независимость Абхазии, заявил он.

"Я пока не слышал о таких намерениях нынешних властей Грузии", - подчеркнул Двинянин.

Российско-грузинское соглашение было заключено 9 ноября 2011 года по итогам переговоров о вступлении России в ВТО при посредничестве Швейцарии. Тогда Москва и Тбилиси договорились пригласить международных посредников, призванных контролировать поток грузов и производить соответствующую маркировку.

Согласно документу, регулировались основные принципы таможенного администрирования и мониторинга товарооборота на российско-грузинской границе, на российско-абхазской и российско-югоосетинской границах. Осуществление мониторинга возложено на швейцарскую компанию SGS.