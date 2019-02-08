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Двинянин о Женевских дискуссиях: позволяют Западу узнать об Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Посол России в Абхазии Алексей Двинянин на пресс-конференции в Sputnik оценил роль Абхазии в Международных Женевских переговорах.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Участие Абхазии в Международных Женевских переговорах позволяют Западу узнать о том, что происходит в Абхазии, сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин на пресс-конференции в Sputnik в пятницу 8 февраля.

"Мне часто задают вопрос как простые граждане, так и специалисты своего дела, зачем абхазская делегация уже десять лет ездит. У меня ответ очень простой, если бы абхазская делегация не ездила в Женеву, то по крайней мере, большая часть западного мира не знала бы о том, что происходит в Абхазии, и в частности, что конкретно делает абхазская дипломатия для укрепления внешней политики", - сказал посол.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.

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Теги:
Женевские дискуссии, Абхазия, Алексей Двинянин


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