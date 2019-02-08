Дали прикурить: контрабанду крупной партии сигарет пресекли на Псоу

С начала 2019 года Сочинская таможня возбудила 18 дел по фактам незаконного перемещения табачной продукции через абхазо-российскую границу.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Сочинские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили незаконный ввоз крупной партии сигарет из Абхазии в Россию, сообщает официальный сайт Южного таможенного управления.

Вызвавший подозрение автомобиль марки Mercedes, направлявшийся из Абхазии в Россию, был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). Сканирование выявило неоднородные зоны, не соответствующие конструкции транспортного средства, в которых мог находиться незадекларированный товар.

Крупная партия табачной продукции, изъятая за незаконное перемещение из Абхазии в Россию.

В ходе досмотра в иномарке были обнаружены два тайника. Один был оборудован под днищем багажника в нише, предназначенной для топливного бака, где были спрятаны 70 блоков сигарет. Другой – под дном салона автомобиля в коробе, сваренном из металлических листов, в нем было обнаружено еще 196 блоков сигарет. Всего было изъято 266 блоков сигарет, говорится в сообщении.

Крупная партия табачной продукции, изъятая за незаконное перемещение из Абхазии в Россию.

На товар и автомобиль наложен арест. Возбуждены два дела об административных правонарушениях.

С начала 2019 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции Сочинской таможней возбуждено 18 дел. Изъято более 700 блоков сигарет.