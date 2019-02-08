Человек погиб при столкновении трех автомобилей в Эшере

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 14:10 в пятницу 8 февраля на участке республиканской трассы в Эшере.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. На 95-м километре автодороги Псоу-Ингур произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе МВД Абхазии.

© Foto / МЧС Абхазии Дорожно-транспортное происшествие в Эшере

В районе ресторана "Ущелье" автомобиль Toyota Aristo допустил столкновение с ВАЗ 2107, за рулем которого была гражданка 1965 года рождения, после чего Toyota Aristo, потеряв управление, столкнулась с автомобилем Lexus LS 430, под управлением водителя 1989 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина, управлявшая ВАЗ 2107 погибла, автомобиль Lexus LS 430 загорелся. На момент совершения ДТП водители Toyota Aristo и Lexus LS 430 были трезвы, сообщает пресс-служба МВД.

Получив сообщение о возгорании автомобиля, пожарный автомобиль и спасательная машина МЧС Абхазии направились к месту происшествия, рассказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия. По его словам, в момент прибытия спасателей пострадавшие уже были доставлены в больницу. Загоревшийся Lexus LS 430 потушили в течение нескольких минут.