Успеть за тридцать минут: "Открытая лабораторная" прошла в Сухуме

О том, как прошла просветительская акция "Открытая лабораторная" в Сухуме, кто принимал в ней участие, и как юный "лаборант" создал свой "вулкан", читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Проверить знания

В полдень у здания Института Ботаники в Сухуме было многолюдно. Здесь сегодня проходила первая в республике просветительская акция "Открытая лабораторная". Проверить свои знания в химии, биологии, астрономии, географии и физике могли все желающие старше 12 лет. Пришли и совсем юные любители науки, которым не отказали в участии. Большая часть собравшихся - это столичные школьники и студенты.

Как отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха акция направлена на популяризацию науки и научного творчества.

"Организация любой научной деятельности, это не только самореализация молодого человека в науке, продвижение его достижений, но и необходимая функция любого государства. То, что республика поддерживает науку, всячески ей содействует, хорошо характеризует состоятельность республики в этом отношении", - отметил Чеха.

Участникам предлагалось письменно пройти тестирование, в частности выбрать из предоставленного списка достоверные научные факты и точно определить рениксы - наукообразную чепуху или дать свой прогноз о численности населения земли до конца столетия. Вопросы для тестирования были подготовлены по заказу российского Министерства науки и высшего образования, и Министерства просвещения России.

Тридцать минут на ответы

Перед началом "Лабораторной" всем участникам раздали бланки с заданиями. На все про все у участников полчаса.

Выполняя задания, многие напряженно пытались вспомнить ответы на те или иные вопросы, другие без продления и труда ставили галочки на листах.

© Foto / Бадрак Авидзба Просветительская акция "Открытая лабораторная"

"Я учусь в медицинском колледже, и естественно мне интересно все, что связано с химией и биологией. Когда узнал, что у нас проводится такой конкурс, с удовольствием пришел сюда", - рассказал Артур Виталиев.

Рядом с ним сидел еще семилетний любитель науки Никита Кове. Не смотря на свой юный возраст, Никита всерьез увлекается географией и биологией.

"Вопросы очень интересные, некоторые из них достаточно сложные. Мне особенно понравились вопросы по географии и про Менделеева", - отметил шестиклассник.

Отвечали на вопросы не только школьники и студенты, но и их преподаватели.

© Foto / Бадрак Авидзба Просветительская акция "Открытая лабораторная"

Впрочем, молодость взяла верх: по итогам акции большее количество правильных ответов дали ученицы сухумской второй школы Николь Адлейба и Анастасия Шунгина.

Обе они учатся в восьмом классе и обе выполнили 20 заданий теста правильно. Что, тем не менее, не говорит о том, что девушки списывали друг у друга. Николь и Анастасии, как и другим участникам акции, удачно прошедшим тестирование, вручили памятные подарки от организаторов.

От теории к практике

После подведения итогов "Лабораторной" семилетний любитель химии Нестор Шулумба продемонстрировал участникам "извергающийся вулкан" собственного "производства. Для опыта школьник использовал перекись водорода, краситель и обычные дрожжи.

© Foto / Бадрак Авидзба Просветительская акция "Открытая лабораторная"

2019 год объявлен ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов. Откроет "Год Менделеева" глобальная просветительская акция "Открытая лабораторная", которая пройдет 9 февраля в 30 странах мира.

Открытая лабораторная" — это увлекательная проверка своих представлений о мире через призму физических, химических и биологических знаний. Событие традиционно проходит в ведущих университетах, музеях, научных институтах, библиотеках, школах и иных публичных пространствах.

"Открытая лабораторная" проведена представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Министеством образования и науки республики, Институтом Ботаники и Научно-исследовательским институтом экспериментальной паталогии и терапии (НИИ ЭПИТ).

Проект "Открытая лабораторная" существует с 2017 года и традиционно проходит в феврале в честь Дня российской науки. В 2018 году "лаборантами" стали 41 тысячи человек в 10 странах мира и в 65 городах России.