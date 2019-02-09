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Даниел Гумба победил в первенстве Коми по вольной борьбе

© Foto/ sport.rkomi
В Абхазии
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Первенство Республики Коми по вольной борьбе проходило в городе Сыктывкар с 8 по 9 февраля.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Даниел Гумба стал победителем первенства Республики Коми по вольной борьбе среди юниоров 1999-2001 годов рождения в весовой категории до 57 килограммов. Об этом в интервью Sputnik сообщил тренер спортсмена Даут Лазба.

"Наш спортсмен провел четыре схватки, во всех из них одержал победы. Я тренирую Даниела уже около девяти лет, это очень способный и талантливый борец, он ни раз становился лучшим на различных соревнованиях в Абхазии и за его пределами", - добавил он.

Настоящая победа дает ему право выступать в составе сборной республики Коми и представлять ее на общероссийских соревнованиях. Это важно, учитывая то, что абхазский спортсмен не может выступать в чемпионате России по вольной борьбе как представитель Республики Абхазия, пояснил тренер.

© Foto/ goskomsportra
Гумба Даниел

"Главное сейчас, чтобы он мог отбираться в чемпионат России, и уже оттуда получать путевку на чемпионаты Европы и мира", - заметил Даут Лазба.

Первенство Республики Коми по вольной борьбе проходило в городе Сыктывкар с 8 по 9 февраля. В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов.

Теги:
Коми, Вольная борьба


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