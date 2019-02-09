Игорь Адлейба победил Ахамджона Инакова в Сочи

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Игорь Адлейба победил спортсмена из Узбекистана Ахамджона Инакова на вечере профессионального бокса "Галактическая схватка-3", который проходил в Сочи 9 февраля.

© Foto / Screenshot: Сила ТВ Игорь Адлейба победил филиппинца в рейтинговом бою в Сочи

До этого боя на счету Игоря Адлейба было пять выступлений на профессиональном ринге, и все завершились в пользу абхазского спортсмена, три из них завершились нокаутом. Соперник Адлейба провел три боя на профессиональном ринге, одержал одну победу, один бой свел в ничью, в другом проиграл.

С первого раунда стало понятно, что соперник Игоря Адлейба не намерен отдавать победу. Практически на каждую атаку абхазского боксера Инаков старался ответить своей, и это ему часто удавалось.

К третьему раунду трудно было отдать кому-то предпочтение. С началом четвертого раунда Адлейба еще больше активизировался, отметившись несколькими точными попаданиями. При этом Инаков в долгу не остался и сумел несколько раз пробить защиту Адлейба прямыми ударами.

С пятого раунда соперники стали показывать еще более открытый бой, проводить больше атак. После серии ударов Игоря у Инакова пошла кровь из носа. После последнего шестого раунда, судьи единогласно отдали победу Игорю Адлейба.

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлейба провел пять боев на профессиональном ринге и одержал пять побед.

Вечер профессионального бокса "Галактическая схватка-3" проходил в Сочи 9 февраля в развлекательном центре "Галактика" курортной базы "Газпром".