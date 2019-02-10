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Часть Очамчыры осталась без света из-за аварии на трансформаторе

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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На месте работает аварийная бригада РУП "Черноморэнерго", неисправность планируют устранить в течение трех часов.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть Очамчыры осталась без света из-за аварии на трансформаторе, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго".

"По улице Габлия трансформатор вышел из строя. Пригорела деталь. Без электричества остались 60 абонентов, которые проживают на этой улице",  – уточнили в "Черноморэнерго".

Сейчас на месте работает аварийная бригада РУП "Черноморэнерго". Как отметили в пресс-службе компании, авария не серьезная. На устранение неисправности уйдет около трех часов.

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Теги:
Черноморэнерго


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