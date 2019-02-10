"Исцелим наш мир": абхазская молодежь презентовала клип о проблемах в стране

68 абхазских школьников и представителей молодежи сняли клип на песню Майкла Джексона "Heal the world", в котором они затронули современные проблемы Абхазии.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Социальный проект "Heal the world" (Исцелим наш мир – прим.) о проблемах в Абхазии презентовали на культурной площадке SKLAD в воскресенье 10 февраля.

Участники соцпроекта почти два месяца готовили клип на знаменитую песню Майкла Джексона "Heal the world". В ролике они рассказывают, показывают и поют о современных проблемах Абхазии – ДТП, наркомании и загрязнении окружающей среды. Главная цель, по словам автора идеи Ульяны Романихиной, донести до общественности, что все проблемы решаемы.

"В проекте мы решили отобразить наболевшие проблемы, которые есть не только в нашей стране, но и во всем мире. Надеюсь, в дальнейшем этот ролик принесет ожидаемые плоды. Возможно, водители подумают, что нужно сбавить скорость, люди начнут вести здоровый образ жизни и перестанут бросать мусор", – отметила автор проекта Ульяна Романихина.

Ульяна Романихина работает учителем английского языка в Сухумской школе № 7. Она часто организовывает интерактивные занятия в форме песен и игр, в ходе которых она затрагивает насущные проблемы.

"Недавно, когда я прослушала эту песню, подумала, почему бы не провести такой проект. Идея родилась сама с собой. Сделала объявление в соцсетях и в течение трех дней набралось достаточное количество волонтеров", – добавила Романихина.

В клипе участники поют песню Майкла Джексона на трех языках – английском, абхазском и русском. Всего в проекте "Heal the world" приняли участие 68 школьников и представителей молодежи. Самому младшему участнику проекта два с половиной года, а самому старшему – студенту из Камеруна, Стефану – 28.

"Это мой первый социальный проект, в котором затронуты проблемы наркотиков и загрязнения нашей природы. Мы хотим показать, что мы, дети, готовы своими силами решать проблемы, о которых говорим в клипе. Надеюсь, что, посмотрев ролик, люди немного задумаются об этих проблемах и поменяют себя в лучшую сторону", – сказала 14-летняя участница соцпроекта Яна Амичба.

Клип на песню Майкла Джексона авторы проекта планируют продвигать на YouTube.