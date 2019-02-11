Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. С понедельника по четверг в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами ночью и утром возможен туман. Со второй половины четверга и до конца недели ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.
В предгорьях и горах будет идти снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4°С +9°С, днем +12°С +17°С.
Температура морской воды +9°С +10°С.
Волнение на море от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.