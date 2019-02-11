Первый номер: 25 лет исполнилось газете "Эхо Абхазии"

Асмат Цвижба, Sputnik.
Работоспособный и независимый
В конференц-зале музея Боевой Славы собрались редакторы и журналисты абхазских СМИ. Был повод. 25 лет назад в Абхазии вышел первый номер первой независимой газеты "Эхо Абхазии". Правда тогда она называлась просто "Эхо".
Первым редактором газеты и долгое время единственным автором стал журналист Виталий Шария. До и во время Отечественной войны народа Абхазии Шария работал журналистом в газете "Республика Абхазия". Его коллега Заира Цвижба призналась, что в редакции все удивлялись его работоспособности.
"Тогда у нас тоже был кадровый голод. Все знали, какой он профессионал, но я знаю, что его желание отделиться от нашей газеты появилось еще до войны, и это чувствовалось", - рассказала она.
Как ни странно, но идея создать свою газету появилась у Шария как раз тогда, когда он понял, что устал от журналистики. Оказалось, минутная слабость и желание убежать от призвания дали иные всходы.
В 1993 году в абхазскую командировку прибыл журналист из Южной Осетии Батрадз Харебов. Во время встречи с Шария он упомянул, что в Южной Осетии выпускает газету под названием "Эхо" - дайджест зарубежных публикаций о событиях в республике. После окончания войны в Абхазии Шария решил начать выпускать издание такого же типа.
Первые полгода газета выходила раз в месяц. На страницах перепечатывали интересные зарубежные статьи. В первом выпуске давались выдержки из "Известий", "Сегодня", "Общей газеты" и журнала "Новое время". Основная тема – грузино-абхазский конфликт. Вскоре Шария стал писать авторские тексты, в которых анализировал политическую ситуацию в Абхазии.
Сами себе хозяева
Конкуренция была низкой, а самоокупаемость, благодаря низкой стоимости услуг типографии, приемлемой. Ситуация для «Эха Абхазии» изменилась в начале 2000-х. В республику стали поступать российские издания, читатель стал более избалованным. Тираж снизился до 2500 экземпляров, подорожала полиграфия.
"Расплата" за юмор
С 2008 года газета стала выходить в цветном варианте, расширился штат. Пришли Надежда Венедиктова, Елена Заводская, Елена Лолуа, а бильд-редактором стал известный абхазский фотограф Владимир Попов.
К фотооформлению газеты редакторы подходили креативно.
"Помню, было первое апреля. Мы с Виталием купили сосиски, повесили их на дерево, сфотографировали и написали, что в Абхазии растет сосисочное дерево. А людям не до этого было, кто-то сильно возмущался, кто-то говорил, что быть такого не может", - вспомнил Попов.
Шутки понимали не все. По словам фотографа, многие герои снимков угрожали редакции судом.
"Волнений было много, но зато было весело", - добавил он.
Самые обидчивые не ограничивались словами. По словам Шария, за четверть века работы редактором на него подавали в суд, заводили уголовное дело, пытались припугнуть физически, политтехнологи вмешивались в публикации.
"Ну, а какой же главный редактор без возбужденного дела", - заявила редактора газеты "Нужная" Изида Чания.
Сейчас «Эхо Абхазии» вновь выходит в черно-белом варианте два раза в месяц, тираж сократился до 1000 экземпляров. Главред признается, что в последние десять лет печать уступила популярность интернет-изданиям.
"Но газету в обычном формате в основном читают, конечно же, в печатном варианте. В интернете читают отдельные материалы", - объяснил редактор.
По словам главного редактора газеты "Чегемская правда" Инала Хашиг, Виталий Шария олицетворяет целую эпоху абхазской журналистики.
"Если когда-то через сто лет будут разбираться в том, что происходило в Абхазии, то материалы Виталика помогут это сделать. Его публикации очень яркие, и он никогда не боялся, зацепившись за одну тему, развернуть и осветить еще 25 других, вспомнить свою молодость и вернуться обратно в наши дни", - добавил он.