Первый номер: 25 лет исполнилось газете "Эхо Абхазии"

Асмат Цвижба, Sputnik.

Работоспособный и независимый

В конференц-зале музея Боевой Славы собрались редакторы и журналисты абхазских СМИ. Был повод. 25 лет назад в Абхазии вышел первый номер первой независимой газеты "Эхо Абхазии". Правда тогда она называлась просто "Эхо".

© Sputnik / Юбилей газеты "Эхо Абхазии"

Первым редактором газеты и долгое время единственным автором стал журналист Виталий Шария. До и во время Отечественной войны народа Абхазии Шария работал журналистом в газете "Республика Абхазия". Его коллега Заира Цвижба призналась, что в редакции все удивлялись его работоспособности.

"Тогда у нас тоже был кадровый голод. Все знали, какой он профессионал, но я знаю, что его желание отделиться от нашей газеты появилось еще до войны, и это чувствовалось", - рассказала она.

Как ни странно, но идея создать свою газету появилась у Шария как раз тогда, когда он понял, что устал от журналистики. Оказалось, минутная слабость и желание убежать от призвания дали иные всходы.

В 1993 году в абхазскую командировку прибыл журналист из Южной Осетии Батрадз Харебов. Во время встречи с Шария он упомянул, что в Южной Осетии выпускает газету под названием "Эхо" - дайджест зарубежных публикаций о событиях в республике. После окончания войны в Абхазии Шария решил начать выпускать издание такого же типа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шария о дипломе премии Искандера: это максимум, о котором я мечтал

Первые полгода газета выходила раз в месяц. На страницах перепечатывали интересные зарубежные статьи. В первом выпуске давались выдержки из "Известий", "Сегодня", "Общей газеты" и журнала "Новое время". Основная тема – грузино-абхазский конфликт. Вскоре Шария стал писать авторские тексты, в которых анализировал политическую ситуацию в Абхазии.

Сами себе хозяева

Конкуренция была низкой, а самоокупаемость, благодаря низкой стоимости услуг типографии, приемлемой. Ситуация для «Эха Абхазии» изменилась в начале 2000-х. В республику стали поступать российские издания, читатель стал более избалованным. Тираж снизился до 2500 экземпляров, подорожала полиграфия.

"Расплата" за юмор

С 2008 года газета стала выходить в цветном варианте, расширился штат. Пришли Надежда Венедиктова, Елена Заводская, Елена Лолуа, а бильд-редактором стал известный абхазский фотограф Владимир Попов.

К фотооформлению газеты редакторы подходили креативно.

"Помню, было первое апреля. Мы с Виталием купили сосиски, повесили их на дерево, сфотографировали и написали, что в Абхазии растет сосисочное дерево. А людям не до этого было, кто-то сильно возмущался, кто-то говорил, что быть такого не может", - вспомнил Попов.

Шутки понимали не все. По словам фотографа, многие герои снимков угрожали редакции судом.

"Волнений было много, но зато было весело", - добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шария: журналистика стала для меня способом знакомства с жизнью

Самые обидчивые не ограничивались словами. По словам Шария, за четверть века работы редактором на него подавали в суд, заводили уголовное дело, пытались припугнуть физически, политтехнологи вмешивались в публикации.

"Ну, а какой же главный редактор без возбужденного дела", - заявила редактора газеты "Нужная" Изида Чания.

Сейчас «Эхо Абхазии» вновь выходит в черно-белом варианте два раза в месяц, тираж сократился до 1000 экземпляров. Главред признается, что в последние десять лет печать уступила популярность интернет-изданиям.

"Но газету в обычном формате в основном читают, конечно же, в печатном варианте. В интернете читают отдельные материалы", - объяснил редактор.

По словам главного редактора газеты "Чегемская правда" Инала Хашиг, Виталий Шария олицетворяет целую эпоху абхазской журналистики.

© Sputnik / Юбилей газеты "Эхо Абхазии"

"Если когда-то через сто лет будут разбираться в том, что происходило в Абхазии, то материалы Виталика помогут это сделать. Его публикации очень яркие, и он никогда не боялся, зацепившись за одну тему, развернуть и осветить еще 25 других, вспомнить свою молодость и вернуться обратно в наши дни", - добавил он.