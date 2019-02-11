Новогоднее "похмелье": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в январе 2019 года сотрудниками ГАИ Абхазии было составлено 3955 протоколов за различные нарушения ПДД, 276 из которых за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Sputnik

Некоторым жителям и гостям Абхазии в новогодние выходные пришлось раскошелиться не только на праздничные столы и подарки, но и на оплату штрафов за езду в состоянии опьянения. Эта участь с 1 по 4 января постигла сорок автолюбителей, что стало рекордным показателем первого месяца 2019 года.

© Sputnik Статистика "пьяного" вожденияс 1 по 31 января 2019 года

На три человека меньше попалось инспекторам в период с 7 по 11 января, а в преддверии и в день Ажьырныхуа протоколы выписали "за пьянку" сразу 31 водителю. С середины месяца и до конца "градус" на дорогах Абхазии понизился.

© Sputnik Зарегистрировано мужчин и женщин с состоянии алкогольного опьянения

Лидерство нашего "рейтинга" самого "пьяного" района Абхазии снова уверенно занял Сухум, где в январе оштрафовали 86 водителей за нетрезвую езду. Для сравнения, в декабре 2018 года их было 66. На втором и третьем местах расположились Гудаута и, как ни странно, Очамчыра, которая выше четвертой позиции еще не поднималась. Протоколы в этих районах выписали 52 и 50 водителям соответственно. Самыми "трезвыми" снова оказались Гал и Ткуарчал – 11 и 2 штрафа за январь.

© Sputnik Распределение нарушений ПДД в состоянии алкогольного опьянения по районам Абхазии

На вершине "пьяного" пьедестала снова водители старше 50 лет, которые "отыгрались" за декабрь у автомобилистов в возрасте от 25 до 30 лет. Самому старшему нарушителю в январе было 75 лет, а молодому – 20. На второй строчке рейтинга оказались водители в возрасте от 35 до 40 лет.

© Sputnik Самый молодой и самый старший нарушитель

"Бронзу" разделили между собой возраст от 30 до 35 и от 45 до 50 – в январе было ровно по 39 протоколов. В числе 271 нарушителя есть и пять женщин, одна из которых оказалась гостьей из Сочи. Обычно число подвыпивших дам за рулем не превышало трех.