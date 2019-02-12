"Птичье дело": как репатриант Рахми Ардзинба обрел "свое небо"

О том, какое любимое дело нашел репатриант из Турции Рахми Ардзинба вернувшись на историческую родину, почему к нему съезжаются со всех концов Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Sputnik, Бадрак Авидзба

Найти свое дело

В селе Ачадара, которое расположено недалеко от Cухума живет 71-летний Рахми Ардзинба – потомок махаджиров, вернувшийся на историческую родину из Турции тринадцать лет назад.

Место, где стоит дом, очень живописное, отсюда открывается вид на село Эшера и гору, за которой скрывается другое село – Шрома. За десять минут пешей прогулки можно выйти к берегу реки Гумиста.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репатриант из Турции Рахми Ардзинба вернулся на историческую родину 13 лет назад

У ворот нас встречает хозяин, который сразу приглашает пройти в дом на чашку кофе. Рахми с улыбкой извиняется, что не может предложить чего-то покрепче – он мусульманин.

Мысль о том, чтобы вернуться к истокам, Рахми Ардзинба вынашивал всю сознательную жизнь, но по разным обстоятельствам, о которых он предпочел не говорить, ему не удавалось этого сделать.

Оказавшись на родной земле, Рахми искал новое место для жизни, выбор пал на Ачадару.

"Я мечтал жить именно в сельской местности, иметь свое хозяйство, так как в Турции жил в городе Адапазары, и мне всегда хотелось быть поближе к земле", - сказал репатриант.

Пока не поднял домашнее хозяйство, перебивался заработком по найму - развозил товары по торговым точкам.

Почему домашняя птица

Разводить домашнюю живность Рахми Ардзинба начал не для продажи, а для того, чтобы в доме всегда были свежие молоко, яйца и мясо. Чем больше погружался в новое хозяйство, тем чаще приходил к мысли, что можно попробовать извлекать из этого доход. Остановился на разведении кур. Конкуренция здесь невысокая, утверждает он.

"Это сейчас стало появляться все больше хозяйств, где разводят кур, еще три года назад их было меньше. Перед тем как заняться именно домашней птицей. я стал изучать рынок, куры всегда востребованы, особенно местный вид. Местные куры отличаются своими вкусовыми качествами, они жирные и вкусные, что ни говори, а продукт из магазина не имеет такого вкуса", - считает репатриант.

© Sputnik / Томас Тхайцук Утро Рахми Ардзинба начинает с кормления кур и уборки в птичнике

Свое "птичье дело" он начал с 20 кур и петухов. Узнав о том, что Рахми разводит пернатых на продажу, к нему стали обращаться люди, это его окрылило, и он стал развивать начинание.

Рахми Ардзинба уже в годах, он встает рано утром, покормить кур, прибраться в птичнике. С созданием семьи у Рахми как-то не сложилось, свободного времени у него много, скромный бизнес не обременяет.

Около дома бегают белые куры и петухи. Обращаем внимание, что среди них есть несколько рябых и черных. Спрашиваем, как так вышло. Рахми шутит, что птицы, как и люди, бывает, тоже ищут что-то поинтереснее на стороне, возможно, цветовое разнообразие не обошлось без соседской птицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Молодой выводок обогревают инфракрасные лампы

Рахми показывает инкубаторы. За месяц здесь предприниматель выводит из яиц до 1200 цыплят, а начинал с двухсот.

"Спрос на продукцию очень большой, поэтому я решил купить инкубатор на 1200 яиц", - объясняет он.

Рядом обустроен "детсад" для молодого выводка, его освещают и согревают две мощные лампы. В такой "теплице" цыплята живут около месяца.

© Sputnik / Томас Тхайцук В инкубаторе может находиться до 1200 яиц одновременно

"Выпускать цыплят на улицу, пока им не исполнится месяц, нельзя, так как зимой холодно, это может навредить их здоровью. После того как цыплятам исполнился месяц, я их переношу в помещение, в котором есть проем, через который они могут выйти на свежий воздух и вернуться обратно, если им станет холодно", - объясняет он.

© Sputnik / Томас Тхайцук После того, как цыплятам исполнится месяц, они могут находится на свежем воздухе

Чем бы человек ни занимался, он должен любить свое дело, только тогда возможен хороший результат, уверен Рахми Ардзинба.

Среди репатриантов есть люди, которые приехали в Абхазию, посмотрели и вернулись обратно, говорит Ардзинба. По его мнению, одни не нашли подходящую работу, другие не смогли найти свое место в абхазском обществе. Он этого не понимает, так как в республике всегда можно найти, чем заняться, и в первую очередь сельским хозяйством, для этого здесь есть все необходимые условия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Птицефабрика Рахми Ардзинба расположена недалеко от Cухума в селе Ачадара

"Даже человек моих годов может работать с пользой для себя и людей, для этого не всегда нужно прикладывать большие усилия. Особого труда не нужно, чтобы разводить кур, нужно только их вовремя кормить, давать лекарство. Физические затраты на это нужны минимальные. К тому же желающие купить продукцию приезжают домой, поэтому труд минимальный. Для лентяя и завтракать тоже трудно", - иронизирует он.

© Sputnik / Томас Тхайцук В Абхазии есть все условия для занятия сельским хозяйством, считает Ардзинба

Среди клиентов Рахми есть и жители сел. Предприниматель недоумевает, как можно жить в селе и покупать домашнюю птицу. "Деревенским не продаю!" - отказывает он иногда им в шутку. Но, конечно же, продает. Бизнес есть бизнес.