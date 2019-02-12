Кочующие минометы: артиллеристы ЮВО в Абхазии прошли огневую подготовку

В занятиях по огневой подготовке приняли участие около пятисот военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц военной техники.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Российские военные в Абхазии впервые провели боевые стрельбы с использованием тактики "кочующих" минометов в рамках полевых занятий по огневой подготовке на полигоне Цабал, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

© Foto / Пресс-служба ЮВО Российские военные беспилотники отработали координацию наземных сил в Абхазии

Расчеты поразили свыше 70 целей, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и строения условного противника. Особое внимание уделили стрельбе по ненаблюдаемым целям, которые находились за естественными преградами - возвышенностями и лесополосами. Искали и обнаруживали цели при помощи современных комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" и беспилотной авиации.

Тактика "кочующих" минометов, установленных в кузове автомобилей "КамАЗ", используется в ходе боевой подготовки, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов. Нововведение позволяет отражать атаки превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.

Всего в огневой подготовке приняли участие около пятисот военнослужащих, половина из них – новобранцы осеннего призыва. Было задействовано свыше 200 единиц военной техники и артиллерийских орудий, в том числе самоходные установки "Акация".