Электричество отключат в Очамчырском и Гудаутском районах в среду 13 февраля

Отключения электричества в части Очамчырского и Гудаутского районов связаны с ремонтными работами РУП "Черноморэнерго" на этих участках.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Бадри Есиава. РУП "Черноморэнерго" распространило информацию об отключениях электричества в Очамчырском и Гудаутском районах в среду 13 февраля.

В связи с ремонтно-профилактическими работами с 11:00 до 15:00 будет отключена подстанции в селе Мыку, с 11:00 до 13:00 – подстанция в селе Кочара.

В Гудауте электричество планируют отключить в связи с ремонтными работами на ВЛ Эшера 13 февраля с 07:00 до 08:00. Как уточнил главный инженер гудаутского филиала РУП "Черноморэнерго" Денис Ажиба, без электричества останутся все села, которые расположены от Гудауты до Нового Афона включительно, часть самого города, а также село Дурипш, частично села Звандрипш и Лыхны.