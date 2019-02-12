В НАТО предположили, как Грузия может войти в альянс в обход ситуации с Абхазией

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Грузия могла бы вступить в НАТО по "германской модели", если примет такое решение, несмотря на ситуацию с Абхазией и Южной Осетией, заявил постпред США при НАТО Кэя Хатчисон, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер Совбез Абхазии оценил угрозы от сближения НАТО и ВМС Грузии в Черном море

"Я думаю, это решать Грузии, идти ли в том направлении, чтобы искать вступления в НАТО таким способом. Это не то, что НАТО предложило бы. Это действительно вопрос самой Грузии, как они хотели бы действовать, если бы они использовали немецкую модель", — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать высказывания в СМИ экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса о том, что ФРГ в свое время приняли в НАТО, несмотря на присутствие советских войск в ГДР.

Сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.

В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.