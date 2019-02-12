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Скорик: 49 человек в Абхазии заболели свиным гриппом с начала года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Свиной грипп: опасения и реальность (26)
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Главный санитарный врач республики Людмила Скорик в интервью радио Sputnik рассказала об уровне заболеваемости свиным гриппом в Абхазии.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В Абхазии зарегистрировано 49 случаев заболеваний свиным гриппом с начала 2019 года, рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Это и взрослые и дети, но больше детей, потому, что больше всего анализов мы проводим у детей. Как только мы перестанем посещать больных, перестанем разносить его по всей Абхазии, и начнем заниматься профилактикой, так болезнь и исчезнет", - сказала она.

Скорик указала на необходимость проведения вакцинации.

"Если бы наше население было санитарно грамотным, если бы вакцинировались вовремя, этого заболевания не было бы вообще", - подчеркнула Людмила Скорик.

Препарат, который использовали в октябре 2018 года во время всеобщей вакцинации населения, включал в том числе штамм свиного гриппа, рассказала главный санитарный врач республики.

Темы:
Свиной грипп: опасения и реальность (26)

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Теги:
Абхазия, свиной грипп, Людмила Скорик


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