Минздрав Абхазии о вспышках ОРВИ и свиного гриппа: достигли пика и идут на спад

СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Случаи заболевания гриппом, другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе вирусом штамма H1N1 в Абхазии уже достигли пиковых показателей и идут на спад, сказал журналистам первый заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария в среду 13 февраля.

"По словам наших специалистов, на сегодняшний день пиковых значений мы уже достигли, заболевания идут на спад. Я имею в виду общее количество заболевших, не только вирус штамма H1N1. Надо отметить, как только к нам поступили сведения, мы начали предпринимать меры по предотвращению вспышки этого вируса, завезли противовирусные лекарственные препараты и антибиотики", - сказал Конджария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Экспресс-тесты для определения разновидностей гриппа появились в Абхазии

Конджария подчеркнул, что к 13 февраля 2019 года ни один ребенок не находится в детской больнице со свиным гриппом. Все дети, у которых был выявлен этот вирус, проходят лечение амбулаторно.

Среди взрослого населения, получающего лечение от свиного гриппа в Республиканской больнице, тяжелобольных также нет. С момента выявления вируса H1N1 в Абхазии в начале 2019 года не было зафиксировано ни одного летального случая от этого заболевания, отметил он.

Первый замминистра здравоохранения Абхазии предупредил население республики о том, что вторую волну вспышки ОРВИ, гриппа, в том числе H1N1 медики ожидают в середине марта 2019 года.

"То есть, это опять же будут пиковые значения, и мы предпринимаем всевозможные меры для того, чтобы предупредить наше население, провести полную профилактику. Нужно подчеркнуть, что те пациенты, которые сегодня у нас есть, отчасти это те люди, которые не прошли вакцинацию, в том числе от H1N1", - рассказал Конджария.

Точное количество заболевших свиным гриппом в Абхазии Конджария назвать затруднился, так как в медучреждениях фиксируются и вторичные обращения пациентов, но он подчеркнул, что это не те цифры, из-за которых нужно бить тревогу или вводить карантин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скорик рассказала о ситуации со свиным гриппом в Абхазии

Он также отметил, что в январе 2019 года Минздрав Абхазии получил первую партию противовирусных препаратов и антибиотиков. Вторая поставка была произведена в феврале.

"Для того чтобы предотвратить вспышку вируса, в январе медикаментами были обеспечены все лечебные учреждения Абхазии. Вторую часть препаратов, которые мы получили буквально недавно, будут выдавать как в больницах, так и в поликлиниках", - сказал Алхас Конджария.

11 января 2019 года Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией. Мера была вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека. Согласно принятому решению, запрещался въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

По данным Минздрава, к 31 января 2019 года в Абхазии зарегистрировано семь случаев заболевания свиным гриппом.

4 февраля 2019 года министр образования Абхазии Адгур Какоба заявил, что оснований для введения карантина в школах Абхазии нет.