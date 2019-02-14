Тимур Чкотуа: в Сухуме нужно заменить около трехсот лифтов

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В Сухуме необходимо заменить около трехсот лифтов, сказал в интервью радио Sputnik директор ООО "Абхазлифт" Тимур Чкотуа.

"Техническое состояние лифтового хозяйства после войны было, можно сказать, "мертвым", все разворовывалось на металл. Вот уже десять лет как хозяйство восстанавливается, с 2015 года в столице было заменено 113 лифтов", - добавил он.

113 лифтов в Сухуме были заменены за счет российских средств по программе социально-экономического развития Абхазии.

"Сейчас мы ждем новую программу социально-экономического развития. Мы занимаемся постоянным обслуживанием всех лифтов, так как следить за ними нужно как за детьми", - говорит Чкотуа.

© Sputnik Бадрак Авидзба Медная жила: охотники за цветметом разоряют лифты в Сухуме

Срок эксплуатации лифта составляет 25 лет, после истечения этого срока лифт нужно останавливать или модернизировать его, объясняет специалист. Тимур Чкотуа сообщил, что с 2010 по 2013 год в столице было заменено 42 лифта.

В обслуживании лифтов возникает масса сложностей, отметил он.

"К примеру, пассажир может прожечь или сломать кнопку, это уже становится проблемой. Если у нас на складе нет этой кнопки, надо ее заказывать, искать. Лифт - это недешевое удовольствие", - подчеркнул он.

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К тому же люди, которые проводят ремонт в своих квартирах, начинают грузить лифты строительным мусором, мебелью, что также выводит их из строя, сетует директор "Абхазлифта".

"Еще бывают проблемы с подачей стабильного напряжения в электросети, что приводит к замыканию, лифт портится. Администрация города нас поддерживает в этом вопросе", - отметил Чкотуа.

Исходя из того, что старых лифтов очень много в эксплуатации, специалистов "Абхазлифта" жильцы вызывают часто, в день может быть и 40 вызовов, а может и два, всегда по-разному, сообщил он. Лифтов, которые не работают, около 250, сказал Чкотуа.