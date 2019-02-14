ИнгурГЭС может остановиться в марте 2019 года

ЗУГДИДИ, 14 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Уровень воды на ИнгурГЭС достиг критически низкого уровня, что может привести к остановке работы станции в марте 2019 года, сообщил журналистам председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония в четверг 14 февраля.

"Сегодня ресурсы воды в водохранилище на минимальной отметке, и мы уже опустились ниже эксплуатационного уровня - это 440 метров. Аварийный запас у нас в пределах 18 метров. Это примерно 100 миллионов киловатт часов без притока", - сказал Мебония.

© Фото : предоставлено "Черноморэнерго" Басария рассказал об электроснабжении Абхазии в зимний период

Абхазия потребляет примерно 7,8 миллионов киловатт часов в сутки, от чего уровень воды на ИнгурГЭС снижается на один метр ежедневно. Если эта тенденция сохранится, то уже в начале марта 2019 года придется остановить работу гидроэлектростанции, заявил Мебония.

Падение уровня воды в хранилище вместимостью более одного миллиона кубометров энергетик напрямую связывает с засушливой зимой и большими объемами потребляемой Абхазией электроэнергии. По словам Мебония, республика потребляет почти столько же электричества, сколько полуторамиллионное население Тбилиси.

"Начиная с ноября по март включительно примерно 85-90% энергии идет в Абхазию. В годовом разрезе около 47-48% берет Абхазия, остальное идет в Грузию. Самая тяжелая пора для энергетики выпадает на зиму. В этот период Грузия потребляет электроэнергию, выработанную другими гидро- и тепловыми электростанциями", - рассказал Леван Мебония.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.