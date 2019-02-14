"Водоканал" объяснил причины перебоев в водоснабжении Сухума

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Подача воды в центральной части Сухума возобновится после установления нового двигателя насоса взамен вышедшего из строя, рассказал в интервью радио Sputnik главный инженер МУП "Водоканал" Мераб Анкваб.
По словам инженера, агрегат заказан в России за счет средств администрации города и прибудет в течение десяти дней.
"После того как он прибудет в Абхазию, мы установим двигатель за сутки, это не составит труда", - объяснил Анкваб.
Сгоревший электродвигатель мощностью в 110 кВт обеспечивал подачу воды с насосной станции №2, которая обслуживает центральную часть Сухума. Мотор был установлен десять лет назад и исправно работал, однако из-за скачка электроэнергии в пятницу 8 февраля произошло короткое замыкание, что и привело к аварии.
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Анкваб также отметил, что в 2019 году в Сухуме начнет функционировать новая насосная станция, которая заменит станцию №2.
"Все агрегаты, которые будут установлены в новой насосной электростанции, новые, датской фирмы Grundfos, что является гарантией качества", - добавил он.
Новая станция строится за счет средств российской Инвестиционной программы развития Абхазии на 2017–2019 годы.