Как панацея: сочинская таможня запрещает неплательщикам въезд в Россию

Сочинская таможня принимает меры, направленные на взыскание долгов граждан по таможенным платежам и пеней за просрочку их уплаты.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Нарушение срока временного ввоза транспорта иностранными гражданами на территорию ЕАЭС остается одним из самых частых правонарушений, сообщает пресс-служба сочинской таможни.

Используется и такой механизм взыскания долгов по уплате таможенных платежей и штрафов как не разрешение въезда иностранным гражданам и лицам без гражданства в Россию.

"На сегодняшний день в отношении 38 иностранных граждан (граждане Абхазии, Молдавии и др.) Сочинской таможней приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию", - прокомментировал ситуацию заместитель начальника таможни Михаил Цветинский.

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Порядка 90% нарушений, по которым приняты решения о не разрешении въезда в Россию связаны с возбуждением дел об административных правонарушениях по статьям "Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами" и по ст. "Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами".

Сочинская таможня напомнила, что с сентября 2017 года в соответствии с положениям Федерального закона России "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию" появилась возможность не разрешения въезда в Россию иностранцам и лицам без гражданства в том случае, если указанные лица за время своего предыдущего пребывания в России уклонились от уплаты налога или административного штрафа, въезд в Россию таким лицам будет запрещен до полного погашения существующей задолженности.