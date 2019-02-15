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Рауль Хаджимба

Хаджимба: ветераны афганской войны будут получать персональные пособия

© Фото : пресс-служба президента Абхазии
В Абхазии
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Торжественное заседание, посвященное выводу советских войск из Афганистана, состоялось в Минобороны Абхазии в пятницу 15 февраля.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Ветераны афганской войны будут получать персональные пособия, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая на торжественной встрече в Минобороны.

© Sputnik
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"Мной сегодня даны поручения правительству, Минтруду, подготовить проект постановления, определяющий размер и порядок выплаты персональных пособий для воинов-афганцев, которые будут выплачиваться ежемесячно с 1 июля", - добавил он.

Предполагается ежемесячно выплачивать сумму до трех тысяч рублей.

"Пособия будут выплачиваться из тех резервов, которые есть у государства, а со следующего года это будет бюджетным обязательством для нашей страны", - отметил президент.

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года. Территорию Афганистана за это время покинули более 100 тысяч военнослужащих. За десять лет войны погибло почти 14 тысяч советских солдат. По данным Даура Цулукия, Абхазский союз ветеранов войны в Афганистане насчитывает 140 человек. Тринадцать солдат из Абхазии погибли на войне в Афганистане.

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