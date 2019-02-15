Российские и абхазские военные стали донорами крови

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Военнослужащие российской базы Южного военного округа и Министерства обороны Абхазии приняли участие в благотворительной акции "Стань донором! Сдай кровь нуждающимся больным!", которая прошла в лаборатории Республиканской больницы Абхазии 15 февраля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительная акция по сдаче крови

Совместная донорская акция военных двух стран прошла впервые. По словам начальника штаба управления материально-технического обеспечения Минобороны Абхазии Тариэла Лепсая, она приурочена к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.

"Данное мероприятие проходит исключительно на добровольных началах. Многие изъявили желание принять участие, однако не всем удалось сегодня прийти, так как идут мероприятия боевой подготовки", - добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительная акция по сдаче крови

Курсант Сухумского военного училища Дмитрий Кварандзия сдавал кровь впервые.

"Мы каждый день сталкиваемся с несчастными случаями, авариями, и, может, моя кровь сможет кому-то помочь и спасти жизнь", - сказал он.

Рядовой российской военной базы 20-летний Сергей Анчихров выступает донором крови уже в четвертый раз. У него один из самых редких типов крови - третья отрицательная группа.

"В первый раз я решил помочь определенному человеку, который потерял много крови и нуждался в переливании. Неважно, кому ты оказываешь помощь, сегодня мы пришли помочь нуждающемуся в крови населению Абхазии. А страха перед сдачей крови уже давно никакого нет", – признался он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительная акция по сдаче крови

Перед сдачей крови проверяют давление, вес и спрашивают о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, но, по словам заведующей лабораторией Республиканской больницы Инги Шакая, главный критерий – добрая воля.

"В первую очередь, это акт гуманизма. Каждый сдающий кровь человек помогает другому в спасении жизни. Сегодня ребята сдали немалое количество крови разных групп, в том числе редких. Это акция очень сплачивает людей и показывает, что люди разных национальностей и из разных государств могут вместе сделать хорошее дело", - добавила врач.

За время акции "Стань донором! Сдай кровь нуждающимся больным!" российские и абхазские военнослужащие сдали около 25 литров донорской крови.