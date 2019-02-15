Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В предстоящие выходные территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в передней части антициклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 февраля, в Абхазии ожидается пасмурная погода. В субботу со второй половины дня и в воскресенье до полудня - дождь, сообщают абхазские синоптики.

В предгорьях и горах снег с дождем, снег.

Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы от 8 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2°С +7°С, днем +7°С +12°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.