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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Константин Грецов
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (28)
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В предстоящие выходные территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в передней части антициклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 февраля, в Абхазии ожидается пасмурная погода. В субботу со второй половины дня и в воскресенье до полудня - дождь, сообщают абхазские синоптики.

В предгорьях и горах снег с дождем, снег.  

Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы от 8 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2°С +7°С,  днем +7°С +12°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (28)
Теги:
погода в Абхазии


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