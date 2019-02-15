На мели: что происходит с ИнгурГЭС

Журналисты Абхазии побывали на плотине Джварского водохранилища в четверг 14 февраля. О том, какое впечатление произвела самая большая на Кавказе гидроэлектростанция, что скрывается в ее лабиринтах и почему она теряет много воды, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Сдержать Ингур

На абхазской стороне государственной границы по реке Ингур журналистов встречал председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония. Главной темой для беседы, пока ждали транспорт, естественно была энергетика. Рассуждали о нерациональном потреблении электричества населением, мировых практиках и новшествах, методах экономии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Высота плотины ИнгурГЭС 272 метра

Наглядные примеры энергетической расточительности долго искать не пришлось. Чуть поодаль стоял магазин, под козырьком которого горело несколько ламп. И это среди бела дня.

Пройдя паспортный контроль, сели в старенький ПАЗик, который журналисты остановили прямо на мосту для того, чтобы с высоты запечатлеть вид на реку, разделяющую две страны. Ингур, длиной около 213 километров и площадью бассейна 4060 квадратных километров, мне показался довольно мелким. Воды в нем на тот момент явно было немного.

Примерно через 25 километров пути появились очертания плотины. Без преувеличения грандиозное сооружение, но реальным масштабам поражаешься, когда оказываешься в непосредственной близости. Чем ближе подъезжали к дамбе в форме подковы, окруженной с двух сторон холмами, тем сильнее захватывало дух от невероятных масштабов.

© Sputnik / Томас Тхайцук ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году

Высота дамбы Джварского водохранилища 272 метра, толщина бетона в основании 90 метров и сужается к верху до 12 метров. Заехали прямо на нее. Особо впечатлительным или же тем, кто страдает акрофобией, подобных мест лучше избегать. В поисках эксклюзивных кадров кто-то даже взобрался на бетонное ограждение, что вызвало тревожные крики переживающих коллег. Лишь старожилы абхазской журналистики, которые бывали там не раз, сохраняли полное спокойствие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Длина водохранилища ИнгурГЭС составляет около 25 километров

К юго-востоку от дамбы открывается вид на долину с маленькими "пикселями" рассыпанных по ней одноэтажных домов. К северу раскинулось само водохранилище. В длину оно около 25 километров, вместимость - более одного миллиарда кубометров воды. Для выработки электроэнергии может использоваться примерно половина объема.

© Sputnik / Томас Тхайцук ИнгурГЭС может остановиться в марте 2019 года

К моменту нашего прибытия уровень воды упал на 72 метра ниже нормы.

В лабиринте

К 14 февраля вода в Джварском водохранилище была на отметке 438 метров над уровнем моря. Снижение идет ежедневно на один метр. Если вода опустится еще на 18 метров, то ИнгурГЭС придется остановить. Такой неутешительный прогноз дал председатель правления гидроэлектростанции Леван Мебония. Выправить ситуацию, по его словам, могут только паводки, на которых пока нет никакой надежды, или же экономия электроэнергии через веерные отключения. По примерным подсчетам энергетика, особенно остро проблема даст о себе знать в начале марта. Ждать недолго.

Абхазия потребляет примерно 7,8 миллионов киловатт-часов в сутки. Пиковое потребление выпадает на период с ноября по март включительно. В это время 85-90% вырабатываемой электроэнергии идет в Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Длина коридоров в платине ГЭС – около 15 километров

Мебония предлагает пройти внутрь дамбы, вернее, проехать. Пешком при таких размерах и расстояниях уложиться в один день невозможно. Объехали плотину с внешней стороны и заехали в туннель. Сообщили, что мы в помещении дисковых затворов. Это мне мало о чем говорило, но самое интересное было в другом. Руководитель ИнгурГЭС явно хотел произвести впечатление на гостей, и ему это удалось. Он привел нас к точке, над которой было почти сорок метров воды и откуда вода поступает в деривационный туннель протяженностью 15 километров. Он и выводит поток к селу Соберио на абхазской стороне, где расположены гидроагрегаты, а уже оттуда вода перебрасывается в галское водохранилище.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туннель, ведущий к помещению дисковых затворов, над которым десятки метров воды

По дороге в лабиринтах дамбы Мебония признался, что сам за сорок лет работы на ИнгурГЭС еще не до конца успел все изучить. Звучало не очень обнадеживающе. После этих слов старался не терять провожатого из вида. Шутка ли, около 15 километров темных коридоров.

Спустя минут пять блуждания показался свет в конце туннеля, и мы вышли к глубинным водосбросам. Шесть из них не пропускали ни капли, но из одного хлестал мощный поток. Вот он-то и нуждается в ремонте.

"С помощью этих водосбросов, регулируется уровень воды в период паводков. Струя воды, которую вы сейчас видите, идет из-за того, что надо ремонтировать один из этих водосбросов. К сожалению, уровень ила в водохранилище уже достиг порога, и мы не можем поставить на место затвор с той стороны", - рассказал Леван Мебония и добавил, что очистка водохранилища от наносов, которых там накопилось около 500 тысяч тонн, включена в программу реабилитации ИнгурГЭС на 2019 год. На это уйдет от пяти до шести миллионов евро.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мощность ИнугрГЭС составляет 1300 мегаватт

По крутой лестнице поднялись к тем самым затворам и пришли к пункту управления ими. На дисплее горело "437,78 метра". Пока общались с энергетиками, показатель снизился на один сантиметр.

Проект реабилитации ИнгурГЭС был запущен в 2003 году. Было три этапа и скоро должны приступить к четвертому. Ремонт деривационного туннеля тоже входит в список основных задач. Работы продлятся 3-4 месяца, и в этот период работа гидроэлектростанции будет остановлена.

© Sputnik / Томас Тхайцук В плотине ИнгурГЭС функционирует семь глубинных водосбросов

"ИнгурГЭС взяла кредит на 13 лет у "Европейского банка реконструкции и развития" и "Еврокомиссии" под 1,5% ежегодно, но так как у нас пока нет возможности вернуть этот заем, он покрывается за счет бюджета Грузии", - пояснил Мебония.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт. Высота плотины 272 метра.