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Автомобиль главы Ткуарчалского района сгорел в субботу утром

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В Абхазии
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Экстренный вызов на пульт отделения МЧС Абхазии в Ткуарчалском районе поступил примерно в 4:20 в субботу 16 февраля.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль главы Ткуарчалского района Аиды Чачахлия сгорел рано утром в субботу 16 февраля, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра по Чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

"Наши сотрудники выехали на вызов в 4:20. Автомобиль стоял на улице и при возгорании никто не пострадал", - отметил Гиндия.

По информации от пресс-службы МВД Абхазии, по факту возгорания автомобиля в Ткуарчале проводится доследственная проверка. Проверку проводит отдел дознания Труарчалского РОВД

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