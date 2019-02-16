Автомобиль главы Ткуарчалского района сгорел в субботу утром

Экстренный вызов на пульт отделения МЧС Абхазии в Ткуарчалском районе поступил примерно в 4:20 в субботу 16 февраля.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль главы Ткуарчалского района Аиды Чачахлия сгорел рано утром в субботу 16 февраля, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра по Чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

"Наши сотрудники выехали на вызов в 4:20. Автомобиль стоял на улице и при возгорании никто не пострадал", - отметил Гиндия.

По информации от пресс-службы МВД Абхазии, по факту возгорания автомобиля в Ткуарчале проводится доследственная проверка. Проверку проводит отдел дознания Труарчалского РОВД