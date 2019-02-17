Абхазские напитки взяли гран-при на международной выставке "Продэкспо-2019"

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья прошла в Москве на территории Центрального выставочного зала "Экспоцентр" с 11 по 15 февраля.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Пивоваренный завод "Сухумский" получил гран-при в номинации "Лучший продукт 2019" на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "Продэкспо-2019", рассказала в интервью радио Sputnik директор завода Амра Ануа.

В конкурсной программе Сухумский пивзавод представил линию безалкогольных напитков "FruktOZ", а также светлое пиво "Сухумское" и питьевую воду. По словам директора завода, помимо абхазской продукции на выставке было презентовано более 2000 образцов из стран СНГ, России и Европы.

"Мы, конечно, уверены в качестве и безопасности выпускаемой продукции, но учитывая большое количество образцов, мы не ожидали, что можем взять гран-при. Когда об этом объявили, нас переполняло чувство гордости за то, что продукцию, производимую в Абхазии, отметили и признали на российском рынке", - поделилась Ануа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Сухумский пивзавод обновит производственные линии

Пивоваренный завод также получил гран-при в номинации "Лучшее предприятие 2019 года". Директор отметила, что победа не только позволяет заводу продвинуть и сделать рекламу своей продукции, но и говорит о существующей лояльности российского потребителя.

"Помимо того, что мы взяли награды, мы поняли, что наша продукция имеет огромное признание среди потребителей. Люди, которые отдыхали в Абхазии, говорили, что пробовали наши напитки, отличали их качество и радовались, что они, наконец, появились на российском рынке. Были только хорошие отзывы", - добавила она.

По словам Ануа, в планах у пивоваренного завода расширение ассортимента выпускаемой продукции. Более того, во время выставки абхазскими безалкогольными напитками заинтересовались международные розничные сети "Ашан" и "Магнит".

"Я думаю, в ближайшее время у нас будет подписан контракт с ними, так как было много предложений. Будем рассматривать и выбирать более приемлемые варианты", - сказала она.

Хмельной напиток: как готовится Сухумское пиво>>

"Продэкспо-2019" – ежегодный международный форум в сфере продовольствия. Выставка проводится при содействии Министерства сельского хозяйства России и Правительства Москвы. Основная цель выставки - реализация приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни российских потребителей.

В 2018 году на выставке было представлено более 2000 тысяч компаний из 65 стран мира. "Продэкспо-2019" посетили около 62 000 тысяч человек.