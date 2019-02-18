Так же, как все: как в Абхазии будут получать российскую пенсию

О том, как изменения в пенсионном законодательстве России отразятся на гражданах Абхазии, насколько увеличатся выплаты и кто в Абхазии может рассчитывать на российскую пенсию, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

С 1 января 2019 года вступил в силу закон России "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий". В первую очередь проект связан с повышением возраста выхода на пенсию.

© Sputnik / Александр Кряжев Поднять выплаты: увеличится ли бюджет пенсионного фонда Абхазии

Изменения пенсионного законодательства России, как разъяснили Sputnik в Пенсионном фонде России по Краснодарскому краю, касаются и граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. По новому законодательству на получение пенсии по старости могут рассчитывать мужчины, достигшие возраста 65 лет и женщины – 60 лет при наличии отработанного стажа и накопленных баллов. Но важно учитывать то, что между Абхазией и Россией нет соглашения в области пенсионного обеспечения, и потому трудовая деятельность на территории Абхазии после 1 января 1991 года не в счет. Этот период считается периодом, который протекал на территории иностранного государства.

Пенсионный возраст увеличится не сразу, а постепенно с 2019 до 2023 годов.

В 2019 году пенсионный возраст увеличивается на один год. Но при этом реальное повышение составит полгода. Такой льготой могут воспользоваться все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 и мужчины 1959 года рождения.

Например, если женщина родилась в первом полугодии 1964 года (с января по июнь – прим.), то она может рассчитывать на пенсию уже во втором полугодии 2019 года (с июля по декабрь – прим.). Если же она родилась во втором полугодии 1964 года, то пенсия назначается в первом полугодии 2020 года. То же самое и с мужчинами 1959 года рождения.

Те граждане, которые могли выйти на пенсию уже с 1 января 2019 года, но вовремя не оформили документы, могут сделать это и сейчас. Новое в законодательство сохраняет за ними право на пенсию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выдача пенсий

Досрочная

К льготным категориям относятся педагоги, медики, творческие работники. Им пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.

Для них также увеличивается возраст выхода на досрочную страховую пенсию по старости до 55 и 60 лет в зависимости от пола.

"Данной категории граждан, срок реализации права на досрочное пенсионное обеспечение будет постепенно увеличен на пять лет", – уточнили в Пенсионном фонде России по Краснодарскому краю.

К льготным категориям относятся и женщины, родившие трех и более детей и воспитавшие их до достижения ими возраста восьми лет. Если многодетные мамы имеют страховой стаж не менее 15 лет на территории Абхазии до 1 января 1991 года, то они имеют право на досрочную пенсию.

Воспользоваться льготой могут мужчины, у которых стаж не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. Для них пенсия может назначаться на два года ранее достижения установленного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет - для женщин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выдача пенсий

Размер

Согласно новому закону, размер пенсии с 2019 по 2024 годы будет увеличиваться ежегодно с 1 января.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2019 году составляет пять тысяч 334 рубля. К 2024 году он увеличится до семи тысяч 131 рубля.

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Размер страховой пенсии рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит от стажа и заработка. Размер увеличения пенсии зависит от коэффициента (баллов).

Например, стоимость одного пенсионного коэффициента в 2019 году составляет 87 рублей, размер фиксированной выплаты составляет пять тысяч 334 рублей. Размер страховой пенсии с 1 января 2019 года без учета фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет десять тысяч 887 рублей. Общий размер пенсии с учетом фиксированной выплаты с 1 января 2019 года составит 16 тысяч 222 рубля. Итак, получается, что пенсия в 2019 году увеличится на 1068 рублей.