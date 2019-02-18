Прогноз погоды в Абхазии на неделю

Ясная погода установится в Абхазии с вечера вторника до пятницы, в конце недели синоптики прогнозируют дождь, возможен дождь со снегом.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Со второй половины вторника погода прояснится. Такая погода сохранится до вечера четверга. С пятницы и до конца недели с вторжением холодных атмосферных фронтов Скандинавского циклона, ожидается облачная погода, временами дождь, возможен дождь со снегом, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

В предгорьях и горах будет идти снег.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +5°С +10°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение на море от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.