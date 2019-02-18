Кто в "Топе" живет: гагрскому приюту для бездомных собак исполнился год

Ровно год назад – 18 февраля руководителю фонда "Багира" Саиде Отырба и нескольким ее единомышленникам, наконец, удалось открыть приют для бездомных собак.

О том, кто сегодня живет в "Топе", какие спасательные "операции" они проводят и как Саиде удалось "втянуть" в это дело супруга, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

В гостях у "Топы"

Фонд "Багира" существует третий год, но своего пристанища у него никогда не было. Все это время Саида Отырба вместе с подопечными кочевали с места на место.

После того, как администрация Гагрского района выделила им 50 соток земли в селе Сальма, зоозащитники приступили к строительным работам и спустя несколько месяцев ворота приюта распахнулись. Назвали его "Топой" в честь щенка, которого там застрелил неизвестный.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приют "Топа"

"Топа" находится примерно в восьми километрах от центральной трассы вглубь Сальмы. Если не знать дорогу заранее, то легко можно заблудиться. Корреспондентам Sputnik не грозило сбиться с пути, так как с нами была Саида.

Как только мы вышли из автомобиля открылись железные ворота и со двора приюта, громко лая, "вылетела" не меньше десятка "хвостатых". В первую очередь они конечно же встречали свою "мамочку", но и нас не оставили без внимания. Следы от лап на одежде очистить удалось не сразу.

Вслед за веселыми собачками к нам вышел невысокого роста, коренастый мужчина в сапогах. Это был супруг Саиды Астамур. О том, как он долго отпирался от волонтерской работы и как сам того не ожидая попал в цепкие "лапы" собачек, расскажем чуть позже.

© Sputnik / Томас Тхайцук Территория питомника

На территории приюта стоит вагончик, небольшой деревянный домик, где можно передохнуть. Там же ночует охранник. Сейчас он делит кров вместе с двумя малышами дворовой породы, которых хозяева выбросили на улицу. Мест на всех не хватает. В 25 вольерах содержится около 80 собак. Еще несколько живут в будках на улице.

Большая часть подопечных – "дворняшки", но есть и породистые. Например, спаниели, пойнтеры и даже одноглазая лайка Санта.

"Мы ехали сюда в приют, зашли в магазин купить рыбу, там рядом был он. Села в машину и начала реветь, так как приют был переполнен. Мой супруг это увидел и разрешил забрать собаку. Недавно сделали операцию на травмированном глазе, скоро поедем осматривать второй глаз", - поделилась Саида.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лайка Санта

Пойнтера Лотти подобрали в Пицунде с простреленным позвоночником. У нее было девять щенков. На лапы собаку поставили в ветеринарной клинике Дагомыса и сейчас она готова к жизни в новой семье.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лотти

Среди десятков игривых и шумных псов мы встретили несколько знакомых мордашек. Бакса, попавшего больше года назад под поезд и получившего травму позвоночника, сейчас не узнать. После долгой реабилитации, он снова ходит. Окреп и выглядит вполне счастливым.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бакс (справа)

Услышав голос Саиды, из будки медленно вышел Слепыш, который прославился на всю страну тем, что выходил несколько щенят в Гагре, оставшихся без матери. Несмотря на то, что собака потеряла зрение, она умудрялась находить сиротам пищу и своим телом грела их холодными ночами. Слепыш прильнул к клетке вольера, лизнул руку Саиды, видимо, так он проявляет благодарность и так же спокойно вернулся на место.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приют "Топа"

Рябчика и Тигру зоозащитники спасли от отстрела год назад. Их четырех соседей по "камере" подобрали еще щенками рядом с гагрским стадионом. "Застенчивый" спаниель Рекс остался в одиночестве. Его сестренку совсем недавно удалось пристроить в хорошие руки в Ярославле. Она стала одной из 400 собак за три года, которые нашли новых хозяев. В основном, это Россия, но некоторым повезло еще больше, и они попали в Канаду и Германию. Местным жителям - в виде исключения, только проверенным людям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рекс

Суета в приюте

Хлопот в "Топе" хватает. День начинается с кормежки, утром обычно это каша, а вечером сухой корм – 70 килограммов ежедневно. В кризисные дни собакам могут подать суп из мясных консерв – около 150 литров.

Затем нужно почистить вольеры, поменять сено, налить воды из колодца и выгулять собак. Рук всегда не хватает. Постоянных помощников немного, но не так давно к ним присоединился и супруг Саиды Астамур, который изначально был против этой идеи.

Бывший милиционер признался, что со временем стал принимать близко к сердцу страдания животных, а видя насколько тяжело Саиде тянуть эту ношу, не смог оставаться в стороне. Астамур настолько проникся в заботу о собаках, что начинает нервничать, когда во время не подвозят корм.

"Сейчас я на пенсии и практически каждый день здесь нахожусь. Не редко приходится тут ночевать. Дети у нас уже взрослые и с пониманием к этому относятся, при необходимости помогают. Ослушаться меня они не могут", - рассказал Астамур.

Строительные работы, которые еще не до конца завершены, установка забора, вольеров, дизельного генератора, камер наружного наблюдения, прокладка водопровода и электричества обошлись в примерно два миллиона рублей.

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Астамур и Саида не собираются останавливаться на достигнутых результатах. В планах расширить приют и установить по всему периметру вольеры. Более того, они хотят открыть прям там ветеринарную службу, чтобы не приходилось каждую собаку возить за несколько десятков километров в город.

© Sputnik / Томас Тхайцук Саида Отырба

Существует фонд за счет пожертвований неравнодушных людей. О нуждах и проблемах "Топы" они, в основном, узнают из групп в социальных сетях "Фейсбук" или Instagram, где число подписчиков уже приближается к двум тысячам.

Однажды, после того как Саида выложила фотографию, на котором она под дождем и с собакой на руках идет в ветслужбу, раздался звонок. Незнакомец предложил ей выбрать автомобиль, и он его оплатит. Удивлению и радости не было предела, призналась Саида.

"Я выбрала Ниву за 70 тысяч рублей. Мужчина, он из Сочи, рассмеялся и сказал, что может купить автомобиль и по-дороже. Я ответила, что нам всего лишь нужно средство передвижения, и он перечислил деньги. Правда, потом мы попали в ДТП и разбили ее. Вот тогда ко всему этому подключился мой муж, которому пришлось меня возить. Так он и втянулся", - смеясь, рассказала Отырба.

Неделями позже "Топе" перечислили 220 тысяч рублей. Этих денег хватило на приобретение новой Нивы и даже осталось на прицеп. Стать меценатом вызвалась женщина из Германии, которая приезжала в Абхазию на отдых и посетила приют.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рады каждой собаке: как живет "Багира"

Саида с сожалением поделилась с нами тем, что некоторые жители Гагры жалуются на то, что она не справляется с этой работой и по городу бродит слишком много собак.

"Если бы я занималась только Гагрой, ни одной собаки там на улице не было бы. Мы ездим от Псоу и до Гала. Нашими силами очень тяжело решить эту проблему на уровне всей страны, а помогают единицы. В основном, это наши друзья и подписчики из России, Европы. Местные не хотят", - объяснила она.

Слепой Арай и неуловимый Фаня

С учетом масштабов проблемы и ограниченных возможностей, в основном, приходится забирать собак, которым грозит гибель. Или они сильно больны, или их хотят застрелить. Некоторые именно с таким ультиматумом звонят Саиде. Она допускает, что это может быть всего лишь актом устрашения, чтобы избавиться от животного, но проверять намерения этих людей ей не хочется.

Пару месяцев назад, Саида увидела в интернете пост о том, что по Новому Афону бродит слепой пойнтер и сразу же выехала туда. Шел дождь. Автомобиль по дороге три раза заглох и спутники Саиды уже стали уговаривать ее отложить поездку, но она была непоколебима.

© Foto / предоставлено сотрудниками ДПС Сотрудники бзыбской ДПС спасли и приютили осиротевших щенков

"Начали говорить, что это якобы знак и надо возвращаться, но я в это не верю. Приехали в Новый Афон к остановке "ракушка", откуда я часто забираю собак. Подошла к мужчине, который там стоял, и спросила, не видел ли он слепого пса, а он мне говорит: "вы не ее ищете?". Оборачиваюсь, а собака стоит позади меня. Обняла, посадила в машину и мы уехали в приют", - рассказала Саида.

Нового друга Саида назвала Араем, что в переводе с казахского языка означает новая заря. Попытки восстановить зрение охотничьему псу не увенчались успехом. Врачи выдали неутешительный диагноз - отслоение сетчатки. Отырба предположила, что собаку просто выбросили на улицу, как только она стала бесполезной.

Больше месяца в полях Сальмы зоозащитники пытались поймать лабродора, которого они окрестили призраком.

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Дело в том, что пес бродил, обмотанный в районе живота проволокой, от чего у него нарушилось кровообращение, а мышцы атрофировались. Это было видно даже издалека. Но Фаня, так его позже назвали, не шел на контакт и постоянно терялся из виду. Ни вкусные приманки, ни таблетки со снотворным и даже профессиональные ловцы собак, которых приглашали из Сочи, не могли поймать белого "призрака".

"Я уже говорила, что если мы его поймаем, я его сама убью. Так вот, предприняли третью попытку и нам, наконец, удалось его поймать. Сейчас Фаня находится у меня дома и лечится. Очень добрый и ласковый пес, не отходит от меня ни на шаг, когда я дома", - поделилась Отырба.

Саида отметила, что любит всех своих подопечных одинаково, но все-таки немножечко больше остальных - среднеазиатскую овчарку Барбару, которую она нашла на Кемпинге в Гагре и смогла пристроить ее в семью из Баден-Бадена. Особые чувства к этой собаке она объясняет тем, что ее Багира, которую отравили три года назад, была той же породы.