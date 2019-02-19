Лик не в окне: куда делся образ Богородицы на стекле частного дома в Гале

В пасхальные дни 2017 года на окне дома жителя села Первый Гал Бадри Кецбая появилось необычное изображение. Многие разглядели в нем очертания образа Божьей Матери.

О том, что стало с ликом на окне, куда делось необычное явление и почему сельчанин Бадри Кецбая решил возвести часовню, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

У ворот дома жителя села Первый Гал Бадри Кецбая встречает серая собака, вроде, помесь с немецкой овчаркой, по кличке Тунти. Несмотря на грозный вид, страж оказывается добрым и спокойно пропускает нас к дому, где на одном из окон два года назад на Пасху хозяева обнаружили лик Богоматери.

В сопровождении Тунти направляемся к дому. Посередине двора встречает и сам хозяин Бадри Кецбая, невысокий крестьянин с добродушной улыбкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лик на окне: галский дом внезапно стал объектом паломничества

Подходим к окну, перед которым еще два года назад молились тысячи верующих. Никаких следов от лика не осталось. Но Бадри Кецбая заверяет, что изображение не исчезло. И более того, неподалеку от дома местные жители решили возвести часовню.

Внезапная популярность

Забросив свои незамысловатые дела – выгон скота и кормление птицы – Бадри Кецбая берется рассказать историю своей внезапной популярности. Он быстрым шагом направляется в сторону орешника, откуда по крутому склону лежит путь к часовне. По дороге к храму рассказывает о внезапной популярности, которая ворвалась в их дом сразу после появления лика на окне.

Два года назад в день Пасхи, 16 апреля, Бадри Кецбая вместе с женой обнаружили очертания, которые напомнили им лик Богородицы.

Супружеская чета сначала не поверила своим глазам – был праздник, подумали, что померещилось.

"Все были немного пьяные и потому глазам не поверили, когда увидели изображение на окне. Потом подтянулись и соседи, которые также разглядели лик на стекле", – рассказывает Бадри по дороге к часовне.

© Sputnik / Томас Тхайцук Часовня возведенная на предусадебном участке Бадри Кецбая

Сын Бадри сфотографировал это окно c ликом и опубликовал в социальных сетях. И уже на второй день размеренная жизнь семьи кардинально изменилась, в дом потянулись тысячи паломников со всех концов Абхазии и даже из России.

Одни поверили в изображение как в божественное явление, другие не увидели ничего необычного. Бадри же считает лик на окне дома знаком свыше.

"Приезжали даже из Москвы вместе с нашими местными священнослужителями. Они сказали, что на окне есть фрагменты облачения Матери Божьей, но конкретного лика, лица, нет. Поэтому они сказали внимательно надо относиться ко всему этому явлению, необходимо время, чтобы убедиться в том, что это Матерь Божья", – поведал мнение церковнослужителей Кецбая.

Со временем лик не изменился. А паломники не переставали приходить в дом Бадри Кецбая. Это стало доставлять неудобства для домочадцев. Постоянные визиты нарушили покой семейства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Под нужным ракурсом: как выглядит лик, обнаруженный на окне галского дома

"Это доставляло немало неудобств, потому что каждого нужно принимать по абхазским обычаям. А это сложно, когда в дом каждый день приходят тысячи людей", – объясняет Кецбая.

Спустя полгода Бадри Кецбая решил, что нужно построить часовню и перенести туда стекло с ликом. За благословением он обратился к настоятелю храма в село Хяцха отцу Матвею.

"Бадри обратился ко мне. Я его понял, жить же людям надо. А что оставалось делать? Люди там живут, а гости постоянно приходят и уходят. Покоя им не было. И я благословил строительство часовни", – рассказал отец Матвей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Остатки старой часовни

Вскоре определились и с местом для часовни. Бадри выбрал холм рядом с домом. Здесь, по его словам, еще в XVII веке построили небольшую церквушку. Но в наши дни от нее остались одни лишь камни.

"Здесь еще в незапамятные времена стояла часовня. Как она выглядела, старшие, к сожалению, не помнят. Сейчас на месте бывшей часовни находится кладбище. Поэтому решили строить в 20 метрах от кладбища. Здесь территория была заросшей. Пришлось рубить деревья, косить и только потом смогли приступить к строительству", – объясняет Бадри.

© Sputnik / Томас Тхайцук Три взгляда на два окна: блики или лики на стеклах в Абхазии

Местные жители поддержали инициативу Бадри. Кто-то предлагал деньги, а кто-то физическую силу. Вклад каждого Кецбая аккуратно записывает в специальную тетрадку.

Мастеров специально сельчане не стали нанимать. Среди своих нашлись строители, знающие толк в этом деле. За два-три месяца жители Первого Гала возвели часовню общей площадью примерно десять квадратных метров. Снаружи пока она мало чем напоминает христианскую постройку. Обычное сооружение из блоков с треугольной крышей. Крест на крыше пока еще не успели поставить. Но планируют.

Сейчас стройка часовни остановилась. У сельчан закончились деньги. В 2018 году орех, который приносил крестьянам основной доход, испортил мраморный клоп. Сам Бадри также выращивает фундук и мандарины. Но это не основное его занятие. Он также имеет лоток на рынке, где он продает запчасти для бензопил и косилок. Все это больших денег не приносит, а семья сельчанина большая – двое детей, жена и пожилые родители. Работает только глава семейства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Кецбая на фоне надостроеной часовни

"Мы хотели до конца довести все, завершить строительство часовни, но сейчас с финансами сложно. Но что смогли, то мы и сделали. Осталось еще чуть-чуть. Как только появится возможность, мы достроим часовню", – добавил Бадри Кецбая.

Лик в "первозданном" виде

Все это время лик, по словам Бадри Кецбая, как был в "первозданном виде", так и оставался.

"Многие были уверены, что образ исчезнет, но на удивление все осталось. Когда мы построили часовню, отец Матвей сказал, что пришло время вытащить стекло, поставить его в рамку и перенести в часовню. Мы все так и сделали. Вот, теперь оно находится здесь", – раскрывает, наконец, Бадри тайну, которую он сохранял всю дорогу к часовне, и приглашает зайти в обитель.

После того как стекло с ликом перенесли в часовню, паломничество к дому семьи Бадри Кецбая прекратилось, теперь верующие стали приезжать к недостроенной часовне.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лик проступивший на оконном стекле

Икона, как ее называет Бадри, заняла центральное место в часовне. Ее поставили на небольшой стол. Вокруг стоят другие иконы и подсвечники. Пока часовня не богата церковной утварью. Но Бадри надеется, что все будет со временем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церковь: образы на стеклах должны четко проявить свой лик

"Каждый православный праздник сюда приходят верующие, ставят свечки, молятся. Также каждое воскресенье людей много. Раньше сельчане не имели такую возможность. Теперь же у них есть место, где помолиться. Хотелось бы, чтобы здесь был постоянный настоятель часовни. Сюда часто поднимается отец Матвей, но и у него не всегда есть время провести здесь службу. Особенно по праздникам", – с мечтательным видом продолжает он.

Самому отцу Матвею же не так просто ездить каждый раз в часовню в село Первый Гал из Чубурхинджи. Далеко, да и дороги плохие.

"Я на своей легковушке не могу ездить, там дороги плохие. Если бы специально выделили машину, то было бы проще. Но и в этом случае не получилось бы там часто бывать. Церквей много, а священнослужителей в Абхазии мало. За каждым священнослужителем закреплены по 10 храмов. Посещать их всех часто не получается", – добавил отец Матвей.