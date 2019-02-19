Программная недостаточность: на что в Абхазии рассчитывать при болезни почек

Сария Кварацхелия, Sputnik: как рассказала замминистра здравоохранения Абхазии Алиса Ардзинба, кроме гемодиализа другой бесплатной программы для граждан с заболевание почек в Абхазии нет.
"У нас программа действует только для тех граждан, у которых почечная недостаточность и которым необходим гемодиализ. В случае если их лекарственные препараты не входят в список обязательных препаратов по программе гемодиализа, то они на общих основаниях должны обращаться в поликлиники", – сказала Ардзинба.
Замминистра напомнила, что бесплатные лекарства могут получить люди с инвалидностью.
Как объяснила заведующая отделением гемодиализа Республиканской больницы Ирина Андреева, нет абсолютных противопоказаний для проведения почечной терапии. Есть частные случаи, которые может определить только лечащий врач.
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"Гемодиализ может быть противопоказан по состоянию декомпенсации сердечно-сосудистых нарушений или при отсутствии сосудистого доступа. А необходимость получения препаратов может определять только доктор. Никак не пациент. Есть особые случаи, когда низкий уровень гемоглобина. Тогда, чтобы прийти на диализ пациенту необходимо подстегнуть уровень гемоглобина", – отметила Андреева.
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