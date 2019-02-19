Программная недостаточность: на что в Абхазии рассчитывать при болезни почек

Бага из Сухума спрашивает: Здравствуйте, мне 26 лет, проживаю в Сухуме. Хотел узнать, какие категории людей имеют право получать бесплатные лекарственные средства, которые являются жизненно необходимыми при болезни почек, но диализ по состоянию здоровья делать нельзя. Входят ли в этот список определенные лекарства или же индивидуально?

Сария Кварацхелия, Sputnik: как рассказала замминистра здравоохранения Абхазии Алиса Ардзинба, кроме гемодиализа другой бесплатной программы для граждан с заболевание почек в Абхазии нет.

"У нас программа действует только для тех граждан, у которых почечная недостаточность и которым необходим гемодиализ. В случае если их лекарственные препараты не входят в список обязательных препаратов по программе гемодиализа, то они на общих основаниях должны обращаться в поликлиники", – сказала Ардзинба.

Замминистра напомнила, что бесплатные лекарства могут получить люди с инвалидностью.

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"У нас есть большая база лекарственных препаратов для людей с инвалидностью. По сути дела, весь перечень жизненно-необходимых препаратов входит в этот перечень. В списке есть и препараты, которые необходимы при заболевании почек. Чаще всего эти лекарства не совпадают с торговыми наименованиями, к которым люди привыкли. Возможно, это аналоговые препараты. Но действующие вещества одинаковые. При присвоении инвалидности эти граждане могут обращаться в местные поликлиники", – добавила Алиса Ардзинба.

Как объяснила заведующая отделением гемодиализа Республиканской больницы Ирина Андреева, нет абсолютных противопоказаний для проведения почечной терапии. Есть частные случаи, которые может определить только лечащий врач.

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"Гемодиализ может быть противопоказан по состоянию декомпенсации сердечно-сосудистых нарушений или при отсутствии сосудистого доступа. А необходимость получения препаратов может определять только доктор. Никак не пациент. Есть особые случаи, когда низкий уровень гемоглобина. Тогда, чтобы прийти на диализ пациенту необходимо подстегнуть уровень гемоглобина", – отметила Андреева.

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