Судебные приставы вернули Сбербанку Абхазии около восьми миллионов рублей

СУХУМ, 19 фев – Sputnik Бадрак Авидзба. За год судебные исполнители взыскали в пользу Сбербанка Абхазии более семи с половиной миллионов рублей и более десяти тысяч долларов США, сообщил Sputnik руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц.

7 февраля 2018 года Генеральная прокуратура Абхазии опубликовала список крупных должников Сберегательного банка Абхазии и специального внебюджетного Республиканского фонда приватизации.

"Согласно публикации на официальном сайте Генпрокуратуры от 7 февраля 2018 года, заемщиками являются 338 физических и юридических лиц, из них 296 – физические лица, 42 – юридические. Общая сумма задолженности по кредитам составляет 286 миллионов 864 тысячи 831 рубль и 3 миллиона 155 тысяч долларов США", - отметил Зураб Барциц.

По словам Зураба Барциц, еще не все материалы из этого списка поступили в Службу судебных исполнителей, из 338 - в производстве 171 дело на общую сумму более 129 миллионов рублей и более одного миллиона 261 тысячи долларов США.

"К нам не поступило 167 материалов в силу каких-то обстоятельств, о которых я затрудняюсь сказать. Что касается вопроса возврата кредитов Сбербанку, с первого дня создания нашей службы (май 2017 года – ред.) мы занимаемся этой темой. Говорить, что мы достигли каких-то высот, я бы не стал, но в то же время есть определенные результаты", - подчеркнул он.

Из тех дел, которые поступили в Службу судебных исполнителей, работа над 12 материалами завершена, и долги погашены полностью.

"Также заключены мировые соглашения через арбитражный суд, суды общей юрисдикции на общую сумму более чем в 29 миллионов рублей. Это те дела по которым должник и взыскатель договорились", - говорит Барциц.

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Главный судебный исполнитель Абхазии подчеркнул, что были физические и юридические лица, которые неспособны возвратить долги банку.

"Они ранее заложили свое имущество - это квартиры, дома, магазины, кафе, автомобили и так далее. Они вынуждены были при нашем содействии отказаться от своего имущества в пользу банка, есть квартиры, мини-гостиница, жилые дома, которые переданы в пользу банка, который он реализует по мере возможности и вернет вырученные средства в банк", - сказал он.

Зураб Барциц также отметил, что Сбербанк многих должников амнистировал, но только в части уплаты начисленных процентов.

"До мая 2018 года, многие физически и юридические лица были амнистированы, то есть если они возвращали тело кредита, банк шел навстречу. Кредиты образовывались с 2006 года, скапливалась огромная сумма процента", - пояснил руководитель службы.

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Есть должники, которые категорически отказываются возвращать займы, но от ответственности им не уйти, предупредил Барциц.

"Некоторые открыто говорят, что у них нет возможности. Государство может выжидать некоторое время, но закон должен быть выше всего, человек должен либо понести наказание, либо вернуть те долги, которые он занял у государства. Некоторые пытаются увильнуть и не заплатить долги, но у нас много арестованного имущества, есть жилой фонд, транспортные средства, должники теперь не могут продать свое имущество", - заметил он.

В 2015 году Парламент Абхазии принял законы "О судебных исполнителях Республики Абхазия", и "Об исполнительном производстве Республики Абхазия". 26 декабря 2016 года в окончательном варианте было принято постановление Кабинета Министров "О службе судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия", в котором постановил создать службу судебных исполнителей.

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В мае 2017 года Служба судебных исполнителей начала свою работу.