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Подача воды в Абхазии будет прервана из-за массовых отключений электричества

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В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (92)
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Пресс-служба РУП "Черноморэнерго" сообщила о ежедневном отключении электричества с 20 февраля.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Из-за ежедневного отключения электричества в Абхазии с 20 февраля будет также прекращена подача питьевой воды по республике в промежутке с 11:00 до 14:00, сообщил главный инженер МУП "Водоканал" Мераб Анкваб.

"Все насосные станции в Абхазии работают на электрических двигателях. Если нет электричества, соответственно работа двигателей будет прекращена" – объяснил он.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Отключение электричества по всей Абхазии будет ежедневным с 20 февраля

Пресс-служба РУП "Черноморэнерго"  сообщила о ежедневных отключениях света в Абхазии с 11:00 до 14:00 с 20 февраля.

"Полная остановка ИнгурГЭС производится на отметке 420 метров. Во избежание этого, будут введены отключения по всей территории Абхазии",— говорилось в заявлении. 

Это ограничение действует до покрытия дефицита путем подачи электроэнергии из России

К 19 февраля 2019 года общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, сообщала ранее пресс-служба энергокомпании. 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (92)

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