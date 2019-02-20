Подача воды в Абхазии будет прервана из-за массовых отключений электричества

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Из-за ежедневного отключения электричества в Абхазии с 20 февраля будет также прекращена подача питьевой воды по республике в промежутке с 11:00 до 14:00, сообщил главный инженер МУП "Водоканал" Мераб Анкваб.

"Все насосные станции в Абхазии работают на электрических двигателях. Если нет электричества, соответственно работа двигателей будет прекращена" – объяснил он.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Отключение электричества по всей Абхазии будет ежедневным с 20 февраля

Пресс-служба РУП "Черноморэнерго" сообщила о ежедневных отключениях света в Абхазии с 11:00 до 14:00 с 20 февраля.

"Полная остановка ИнгурГЭС производится на отметке 420 метров. Во избежание этого, будут введены отключения по всей территории Абхазии",— говорилось в заявлении.

Это ограничение действует до покрытия дефицита путем подачи электроэнергии из России

К 19 февраля 2019 года общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, сообщала ранее пресс-служба энергокомпании.