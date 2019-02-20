Две машины столкнулись в Гагрском районе: есть пострадавшие

Сообщение об аварии на участке Сухумского шоссе в районе села Псахара поступило на пульт диспетчеров отделения МЧС Гагры в 10:27 в среду 20 февраля.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Два автомобиля марки Toyota столкнулись на Сухумском шоссе в селе Псахара 20 февраля, сообщили Sputnik в диспетчерском отделении МЧС Гагры.

"В результате столкновения пострадали четверо человек, погибших нет", - уточнили в подразделении.

Три девушки и мужчина были экстренно доставлены в Гагрскую городскую больницу.

"Одна из девушек, находившаяся за рулем автомобиля - в реанимации, в сложном состоянии. У нее перелом черепа. Другие также в тяжелом состоянии, готовимся к операции", - сказал главврач больницы Вячеслав Аргун.

Сообщение об аварии на Сухумском шоссе в Гагрском районе поступило на диспетчерский пульт отделения МЧС Гагры в 10:27 в среду 20 февраля.