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Две машины столкнулись в Гагрском районе: есть пострадавшие

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сообщение об аварии на участке Сухумского шоссе в районе села Псахара поступило на пульт диспетчеров отделения МЧС Гагры в 10:27 в среду 20 февраля.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Два автомобиля марки Toyota столкнулись на Сухумском шоссе в селе Псахара 20 февраля, сообщили Sputnik в диспетчерском отделении МЧС Гагры.

"В результате столкновения пострадали четверо человек, погибших нет", - уточнили в подразделении.

Три девушки и мужчина были экстренно доставлены в Гагрскую городскую больницу.

"Одна из девушек, находившаяся за рулем автомобиля - в реанимации, в сложном состоянии. У нее перелом черепа. Другие также в тяжелом состоянии, готовимся к операции", - сказал главврач больницы Вячеслав Аргун.

Сообщение об аварии на Сухумском шоссе в Гагрском районе поступило на диспетчерский пульт отделения МЧС Гагры в 10:27 в среду 20 февраля.

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