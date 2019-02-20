Больницы Абхазии подготовились к отключениям света, но не все

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Больницы Абхазии будут работать в штатном режиме во время отключений электричества в Абхазии, рассказали Sputnik главврачи районных больниц.

В Республиканской больнице и Сухумском роддоме есть автономные источники питания.

"У нас есть автономное резервное питание. Веерные отключения не скажутся на нашей работе, режим у нас не меняется. Мы готовы к этому. Если отключения будут длительными, то мы будем запасаться топливом. У нас эта проблема снята. То же самое и в роддоме. Это один общий комплекс", – рассказал главврач ЦРБ Аполлон Гургулия.

Не повлияли отключения и на режим работы Гудаутской районной больницы. По словам главврача Хаджарата Шамба дизельный генератор подключается автоматически.

"Мы сталкивались уже с проблемами с электричеством, случались аварии, и мы уже включали этот дизель. На такие случаи заложены деньги на дизтопливо. Дизтопливо нам хватит примерно на месяц. А дальше будем смотреть по обстоятельствам. Лишь бы не испортился генератор, а с дизтопливом, думаю, справимся", – сказал Шамба.

Резервный источник есть и в Гагрской больнице, но там его будут включать не постоянно, а в экстренных случаях. Постоянно электричество будет только в родильном отделении, которое во время отключений подпитывается от собственного генератора.

"Если генератор работает на полную мощность, то за час уходит 70 литров солярки. Такой роскошной жизнью наша больница не живет. Мы будем подключать автономное электричество во время экстренных случаев. А так беспрерывно мы не можем подключать дизель. Столько солярки мне не дадут. Если экстренно кто-то поступит, то разговора нет, дизель будет работать", – объяснил главврач Гагрской больницы Вячеслав Аргун.

В Ткуарчалской больнице генератор работает только в родильном отделении. Остальная часть больницы будет обесточена. Врачи будут работать в штатном режиме.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Отключение электричества по всей Абхазии будет ежедневным с 20 февраля

"Плановые больные все будут обслужены. Надеюсь, экстренных поступлений не будет. Без электричества больше всех пострадает хирургическое отделение. Но учитывая то, что Ткуарчал и во время войны работал без света, то наши врачи уже приспособлены. Конечно, неудобства будут, но постараемся справиться", – сказала главврач Лали Гаргулия.

Автономного электроснабжения нет в Очамчырской больнице. Генератор вышел из строя.

По словам главврача Мадонны Кишмария, особенно пострадают родильное отделение и поликлиника, где установлена техника для кардиограмм и УЗИ. Режим приема пациентов в Очамчыре планируют перестроить под отключения. Рабочий график будет продлен.

"С 11:00 до 14:00 мы будем работать без света. Это создает неудобства. У нас вся база данных в электронном виде. Препараты, которые мы выписываем тоже в электронной базе. В поликлинике же нужно кардиограмму или УЗИ снять, но без света этого не сделаешь. Если нет сети, то вся работа останавливается. Мы, наверное, будем продлевать рабочие часы, чтобы восполнить работу в те часы, когда будет электричество", – рассказала Кишмария.

В Галской ЦРБ есть собственный генератор, но имеются проблемы с запасом дизтоплива.

"Пока не знаем, насколько нам хватит запасов, которые у нас есть сейчас. Пока мы не получали средств на топливо за январь и февраль. Генератор имеет большую мощность, могут работать все отделения, и рентгеновский аппарат, и кондиционеры, и компьютеры. Мощность большая, хватает на все. В больнице есть системы, которые защищают технику от скачков энергии. Но быть уверенным абсолютно, что что-то не сгорит, мы не можем. Потому что та электроэнергия, которую мы получаем в течение дня - то меньше 220 вольт, то больше", – отметил главврач Гия Шония.

В штатном режиме работает Агудзерский госпиталь, где также имеется генератор.

К 19 февраля 2019 года общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, сообщала ранее пресс-служба энергокомпании.