Легендарная Брехаловка в Сухуме изменила режим работы на время отключения электричества

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумская кофейня на Брехаловке не будет работать с 11:00 до 14:00 на время отключения электричества в Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik владелец заведения Алексей Саркисян.

"Это связано с отключением электричества в Абхазии. Наверное, так будет каждый день пока будет отключение света. Потому что без электричества ничего не работает. А что мы можем сделать?", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Движение без напряжения: как в Сухуме встали троллейбусы

По его словам, кофейня будет работать в обычном режиме как только проблемы с электричеством в стране будут налажены.

Временное закрытие "Брехаловки" стало неожиданностью и для завсегдатаев.

"Мы каждый день к 12:00 после лекции сюда приходили пить кофе. Вот, сегодня тоже пришли и увидели, что "Брехаловка" закрыта из-за того, что нет света и не могут варить кофе. Конечно, это очень плохо", – призналась студентка Абхазского госуниверситета Лика.

Кафе "Брехаловка" — знаменитое место, куда жители столицы любят забегать за чашечкой кофе, обсудить последние новости с друзьями или просто занять свой досуг. С 2000 года главный кофевар на набережной Сухума — Алексей Саркисян.

К 19 февраля 2019 года общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, сообщала ранее пресс-служба энергокомпании.