В Минобразования рассказали о ситуации с отключением света в школах и детсадах

Как отразилось на работе школ и детских садов отключение электричества в республике, рассказала заместитель министра образования и науки Абхазии.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отключение электричества в республике не влияет на работу школьных и дошкольных учреждений, заявила замминистра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Больницы Абхазии подготовились к отключениям света, но не все

"Все новые детские сады оборудованы дизелями, и при отключении электричества они отапливаются за счет них", - добавила она.

По ее словам, в тех детских садах и школах, где нет резервных генераторов, три часа отключения несущественно сказываются на температуре воздуха.

"На улице пока тепло, особых холодов нет, если будет снег, тогда надо подумать, что делать, но сейчас светит солнце. В детских садах отопление круглосуточное, поэтому трехчасовое отключение электричества не заметно", - сказала Ченгелия.

Пища в детских садах и школах готовится до отключения электричества.

"Дети без обеда не остаются, заранее готовятся блюда, поэтому проблем никаких нет. К тому же в тех учреждениях, где нет дизельных генераторов закуплены газовые баллоны", - сказала замминистра образования и науки.

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

К 19 февраля 2019 года общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, сообщала ранее пресс-служба энергокомпании.