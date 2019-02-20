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Управлявшая одной из машин, разбившихся в Гагрском районе, скончалась в больнице

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Два автомобиля марки Toyota столкнулись на Сухумском шоссе в селе Псхара 20 февраля.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Девушка, находившаяся за рулем автомобиля марки Toyota, скончалась от травм, полученных в аварии, в Гагрской городской больнице, сообщили Sputnik в диспетчерском отделении МЧС Гагры.

"Девушка попала в больницу в крайне сложном состоянии. У нее был перелом бедра, перелом основания черепа, вдавленный перелом лобно-теменной области, а внутри была гематома", - объяснил главврач Гагрской районной больницы Вячеслав Аргун.

По словам Аргун, остальные участники аварии также находятся в сложном состоянии. "У одной из девушек перелом обеих рук, у второй перелом костей таза, а у мужчины перелом трех ребер", - добавил он.

Два автомобиля марки Toyota столкнулись на Сухумском шоссе в селе Псхара 20 февраля. В результате столкновения также пострадали две девушки и водитель второй машины, житель Гагры. Сейчас они находятся в реанимации Гагрской городской больницы.

Сообщение об аварии на Сухумском шоссе в Гагрском районе поступило на диспетчерский пульт отделения МЧС Гагры в 10:27 в среду 20 февраля.

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