Управлявшая одной из машин, разбившихся в Гагрском районе, скончалась в больнице

Два автомобиля марки Toyota столкнулись на Сухумском шоссе в селе Псхара 20 февраля.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Девушка, находившаяся за рулем автомобиля марки Toyota, скончалась от травм, полученных в аварии, в Гагрской городской больнице, сообщили Sputnik в диспетчерском отделении МЧС Гагры.

"Девушка попала в больницу в крайне сложном состоянии. У нее был перелом бедра, перелом основания черепа, вдавленный перелом лобно-теменной области, а внутри была гематома", - объяснил главврач Гагрской районной больницы Вячеслав Аргун.

По словам Аргун, остальные участники аварии также находятся в сложном состоянии. "У одной из девушек перелом обеих рук, у второй перелом костей таза, а у мужчины перелом трех ребер", - добавил он.

Два автомобиля марки Toyota столкнулись на Сухумском шоссе в селе Псхара 20 февраля. В результате столкновения также пострадали две девушки и водитель второй машины, житель Гагры. Сейчас они находятся в реанимации Гагрской городской больницы.

Сообщение об аварии на Сухумском шоссе в Гагрском районе поступило на диспетчерский пульт отделения МЧС Гагры в 10:27 в среду 20 февраля.